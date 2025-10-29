Vinicius se disculpó por su reacción al ser sustituido en el triunfo ante el Barcelona, pero dejó por fuera a Xabi Alonso: “A veces la pasión me gana”

Hace unos días el jugador brasileño Vinicius Jr. Por intercambio unas explosivas palabras con su entrenador Xabi Alonso por ser sustituido en el triunfo del Real Madrid contra el Barcelona.

Su explosiva reacción tras ser sustituido en el minuto 70 del partido por Rodrygo le ha dado la vuelta al mundo.

Sin embargo, ante las fuertes críticas que ha estado recibiendo, el artillero ofreció disculpas públicas por su comportamiento.

Desde su cuenta en la red social de X, Vini inició diciendo: “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico”.

No obstante, sus disculpas están dirigidas para todos menos para con quien protagonizó el fuerte intercambio, Xabi Alonso.

“Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, añadió.

Vinicius explicó que su reacción se debido a su pasión por siempre querer contribuir al triunfo del conjunto merengue.

“A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa”, puntualizó.

El mensaje de disculpa finaliza diciendo: “Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

Cuando el Madrid iba arriba en el marcador, gracias a la hazaña de Vinícius Jr. en el ataque siendo totalmente imparable para los culés, el técnico español decidió sustituirlo por Rodrygo.

Su sustitución no le cayó nada bien y su clara molestia fue evidente para todos en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Cuando el cambio fue anunciado, las cámaras del partido mostraron a un molesto Vinicius que no podía creer que él era el que iba a salir.

Su molestia no se quedó ahí, ya que mientras abandonaba la cancha intercambio unas tensas palabras con Alonso y luego se dirigió al vestuario.

Algunos medios como DAZN afirmaron que el brasileño le dijo a su entrenador: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Vai tomar no cu!”.

Ante esto, la escueta respuesta del entrenador del conjunto merengue fue: “Venga Vini, hostias”.

El artillero no se detuvo ahí y añadió enfadado: “¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!”.