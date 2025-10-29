¡No va más! Técnico venezolano puso punto final a su vínculo con equipo colombiano, tras varios incumplimientos

El Deportivo Pereira, según varios medios deportivos colombianos, vive una situación financiera insostenible, hecho que ha tenido un impacto negativo en las finanzas de los jugadores del plantel.

La situación durante las últimas semanas se habría vuelto insostenible debido a los que serían incumplimientos por parte del conjunto risaraldense, razón por la cual Rafael Dudamel tomó la decisión de renunciar a la dirección técnica del equipo.

VEA TAMBIÉN La liga alemana nomina a Luis Díaz a premio que reconoce al mejor jugador del mes: así se puede votar por el colombiano o

Aunque el experimentado estratega venezolano tenía contrato hasta diciembre del próximo año, decidió no continuar como entrenador del equipo pereirano.

La decisión de Dudamel se habría dado “por justa causa”, según la información compartida por el periodista Pipe Sierra.

“Rafael Dudamel presentó su renuncia al Pereira por justa causa, al cumplirse el plazo solicitado, tras haber intimado legalmente”, indicó el comunicador.

Tras conocerse esta información, el Pereira emitió un comunicado de prensa en el que confirma que el técnico de 52 años no continúa más al mando del plantel principal.

“El Deportivo Pereira F.C. S. A. informa a los medios de comunicación, a nuestra hinchada y al público en general que a partir de la fecha el señor Rafael Edgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional”, se lee en el oficio emitido.

Asimismo, le expresaron su agradecimiento al entrenador y su grupo de trabajo por su labor desempeñada durante su paso por el conjunto Matecaña: “Agradecemos su aporte y le deseamos el mayor de los éxitos en los futuros proyectos”, dicen el comunicado firmado por Álvaro López Bedoya, presidente de la institución risaraldense.

Aunque desde el Deportivo Pereira no se ha pronunciado, todo indica que dos jugadores del equipo principal habrían tomado la misma decisión que el entrenador venezolano de dejar las filas del equipo. Según la información compartida por el periodista Mauricio Vidal, el extremo Yuber Quiñonez y el joven delantero Samy Merheg también habrían presentado su renuncia ante la crisis financiera que afronta la institución Matecaña.

VEA TAMBIÉN Con puntaje perfecto, Selección Colombia Femenina es puntera en la Liga de Naciones Sudamericana en su camino al Mundial de 2027 o

Una situación que agudiza más la crisis del conjunto risaraldense, que se encuentra siendo investigado por parte del Ministerio del Deporte, entidad que se encuentra adelantando un proceso sancionatorio en su contra.