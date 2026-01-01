El Chelsea devela el motivo por el que despidió al técnico Enzo Maresca quien ganó en julio pasado el Mundial de Clubes

El inicio de Año Nuevo representa un cambio para muchos, como es el caso del entrenador italiano Enzo Maresca quien parte caminos del Chelsea.

El técnico, de 45 años, se separa del equipo con el que ganó el pasado Mundial de Clubes y la Conference League.

Este jueves, los ‘Blues’ hicieron oficial la salida de Marezca por medio de un comunicado en el que afirmaron que es un cambio que le da al equipo su oportunidad de encaminar la actual temporada.

En el comunicado, el Chelsea afirmó que: “El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado”.

“Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución”, añade el texto.

En el escrito, los ‘Blues’ hacen énfasis en que con los objetivos claves de jugar “en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”.

El comunicado sugiere que se trató de una decisión de mutuo acuerdo, la cual Maresca venía anunciando desde hace un tiempo.

El italiano ya se había quejado de la falta de apoyo que percibía por parte de los dirigentes del club, pero desde la dirigencia del club le reprochaban los discretos resultados de los últimos tiempos.

Tras la salida de Maresca, el Chelsea deberá buscar quién tome el mando del banquillo del conjunto inglés en un mes en el que deben de enfrentar varios compromisos importantes.

Los ‘Blues’ se enfrentan a nueve partidos importantes este mes entre liga, copas nacionales y Champions League.

En los últimos cinco años, el conjunto con sede en Fullham ha pasado por varios entrenadores, en los que ninguno supera los 1.000 días al frente del equipo.

Frank Lampard (dos etapas), Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca son algunos de ellos.

Ahora, ante la incógnita de quién asumirá el cargo, la prensa inglesa habla de Liam Rosenior como posible reemplazo del italiano.

El inglés, de 41 años, dirige actualmente al Estrasburgo, que comparte propietario (el consorcio estadounidense BlueCo) con el Chelsea.