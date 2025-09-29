"No creo que sea algo casual": especulaciones sobre recientes lesiones de jugadores de La Vinotinto tras fracaso en Eliminatorias

Una reciente serie de lesiones de varios jugadores de La Vinotinto luego del fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas, que los dejó por fuera del repechaje mundialista, ha generado algunas especulaciones entre la prensa y los aficionados venezolanos.

Y es que jugadores como Jon Aramburu, Telasco Segovia, Wilker Ángel y Nahuel Ferraresi presentan actualmente molestias que los mantienen alejados de las canchas, tres semanas después de que la selección Colombia venciera al combinado venezolano 6 a 3 en Maturín.

Luego de aquella derrota que dejó a Venezuela sin posibilidades de participar en su primera Copa del Mundo de la FIFA, se tomaron algunas decisiones drásticas como el cese del contrato del entrenador Fernando Batista, pero el golpe habría ido más allá, según hipotetiza el periodista Fernando Petrocelli.

"Desde la dolorosa eliminación con Colombia y el rotundo fracaso Vinotinto, se han lesionado Aramburu, Telasco, Ángel y Ferraresi. No creo que sea algo casual. Lo mental influye mucho", escribió Petrocelli en su cuenta de X.

Para el comunicador deportivo venezolano, que tuvo paso por DSports, las lesiones están entonces relacionadas con la afectación psicológica que les dejó la derrota con el equipo nacional en el que para muchos se trataba del partido más importante del fútbol venezolano.

Otros usuarios alegaron que la presión que generó dicho compromiso, así como el pensar en lo que podía ocurrir después del partido con temas ajenos a lo futbolístico, pudo jugarles en contra respecto a su reciente estado físico.

"La mente influye mucho y creo que, para muchos de ellos más que ir a un mundial por primera vez, era cargar con esa sensación de culpa ya que el régimen de Maduro los agarraría como bandera política", escribió el internauta Franklin Zambrano en respuesta al post de Petrocelli.

La lesión de Aramburu se dio en el calentamiento previo al partido en el que su equipo, la Real Sociedad, enfrentaría al Barcelona, por lo que el venezolano tuvo que ser sustituido en el once ideal, en el que estaba previsto para ser titular por el entrenador Sergio Francisco Ramos.

Segovia, por su parte, no ha hecho parte de las últimas prácticas del Inter de Miami, así como tampoco ha estado dentro de las recientes convocatorias, por lo que su ausencia ha sido relacionada por la prensa internacional con molestias que le impiden realizar actividad física.

El defensa Wilker Ángel, entretanto, tiene una lesión de primer grado en su muslo, la más leve posible, pero que lo tiene alejado del torneo brasileño, en el que juega con el Esporte Clube Juventude desde inicios de año.

En ese mismo torneo también brilla por su ausencia el compañero de Ángel en la línea defensiva de La Vinotinto, Ferraresi, que presentó una lesión en su aductor derecho desde la semana pasada y no pudo disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores en los que su equipo, el São Paulo, quedó eliminado contra Liga de Quito de Ecuador.

En ese sentido, es altamente probable que ninguno de los futbolistas Vinotinto que actualmente son bajas en sus clubes logren hacer parte de la selección —dirigida interinamente por Oswaldo Vizcarrondo— que afrontará los próximos partidos de la fecha FIFA que tendrán lugar el 10 y 14 de octubre contra Argentina y Belice, respectivamente.