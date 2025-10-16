La Vinotinto conserva importante registro del fútbol mundial tras la eliminación de Colombia contra Argentina

Con la eliminación el miércoles de la selección Colombia ante Argentina en la Copa del Mundo Sub-20, Venezuela logró conservar un importante registro en los mundiales de todas las categorías masculinas organizados por la FIFA al que La Tricolor no ha podido llegar.

Los cafeteros perdieron contra Argentina en la semifinal del torneo por la mínima diferencia, luego de haberse clasificado eliminando en cuartos de final a España, que para muchos era considerada una de las candidatas por el título.

El paso a la semifinal de Colombia en un Mundial de cualquier categoría masculina de la FIFA continuó siendo entonces su instancia más cercana a un título, registro que es superado por Venezuela.

Y es que, pese a que la máxima categoría de la selección venezolana de fútbol no ha logrado clasificarse para ningún Mundial en toda su historia, la categoría Sub-20 de La Vinotinto, al igual que otras juveniles, sí lo ha conseguido e incluso llegó a una final.

En la edición de 2017 del mismo torneo, que está por definirse este fin de semana entre Argentina y Marruecos, los venezolanos lograron llegar al partido decisivo contra Inglaterra, que se proclamó campeona tras ganar por la mínima diferencia.

En aquel camino, Venezuela derrotó a fuertes rivales como Uruguay, Estados Unidos y Japón, en una generación de jugadores que luego llegarían a la absoluta como Wuilker Faríñez, Nahuel Ferraresi, Yangel Herrera y Yeferson Soteldo.

Los venezolanos, cabe recordar, estuvieron cerca de empatar el juego sobre el tramo final del partido, cuando al minuto 74 el árbitro pitó un penalti que cobró Adalberto Peñaranda pero que fue atajado por Freddie Woodman, hoy portero suplente del Liverpool de la Premier League.

Sin embargo, al haber logrado clasificarse para dicha instancia en el certamen juvenil que tuvo lugar en Corea del Sur, Venezuela consiguió convertirse en el único equipo sudamericano además de Brasil, Uruguay y Argentina, en haber jugado una final de un Mundial FIFA masculino en cualquier categoría.

Pese a que el miércoles Colombia estuvo cerca de alcanzar ese registro, la derrota frente a La Albiceleste la dejó sin poder entrar en el exclusivo listado de selecciones sudamericanas que han disputado un partido decisivo por el Mundial.

La Tricolor había llegado a la semifinal del Mundial Sub-20 en 2003 en la edición jugada en Emiratos Árabes Unidos, mientras que la categoría absoluta tuvo su mejor participación en una competencia mundialista en 2014, cuando cayó ante la anfitriona Brasil en cuartos de final en un polémico y recordado partido.