NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
La Vinotinto

Pese a no clasificar al Mundial, la Vinotinto estrena camiseta con curioso diseño y una lluvia de críticas

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Selección venezolana de fútbol (EFE)
En las fotografías aparece Nahuel Ferraresi, futbolista venezolano que juega como defensa en Sao Paulo de Brasil, luciendo la nueva camiseta que lleva patrones triangulares en el pecho.

Este miércoles, la compañía alemana Adidas lanzó oficialmente las nuevas camisetas para varias selecciones de fútbol de todo el mundo, incluyendo a varias de Latinoamérica.

Entre las selecciones sudamericanas también aparece la Vinotinto de Venezuela que, pese a no haber clasificado al Mundial, tendrá su nueva piel al tiempo que los demás conjuntos nacionales.

"𝑫𝒊𝒔𝒆𝒏̃𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒂𝒊́𝒛 Inspirada en lo que somos y en nuestra esencia", dice la publicación de la Federación Venezolana de Fútbol.

En las fotografías aparece Nahuel Ferraresi, futbolista venezolano que juega como defensa en Sao Paulo de Brasil, luciendo la nueva camiseta que lleva patrones triangulares en el pecho y en los hombros los colores de la bandera, uno por cada línea que caracteriza a Adidas.

No obstante, fanáticos señalan que los colores fueron plasmados "al revés", pues vista desde el frente la camiseta muestra el amarillo, azul y rojo con un efecto contrario cuando el que la porta se agacha.

Aunque muchos celebraron la presentación, una gran parte de los fanáticos cuestionaron el lanzamiento a pocas semanas del fracaso que terminó con la eliminación del Mundial 2026 cuando Colombia goleó a la Vinotinto y la dejó por fuera del repechaje.

"Está camiseta para que será, para dos amistosos piteros y seis partidos de eliminatorias antes de que la cambiemos para la Copa América 2028", "Lástima no ver esta camisa en el mundial, mochos", "Horrible las franjas de la bandera a parte que están al revés", comentaron algunos internautas.

 

