La extraña cábala del 'Bocha' Batista que cumple sagradamente en cada juego de Eliminatorias de La Vinotinto: "Lo uso para los partidos y lo guardo"

La selección venezolana se prepara para los dos últimos juegos de las Eliminatorias que serán cruciales para sus aspiraciones de clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol.

La Vinotinto se medirá en Buenos Aires a Argentina, el próximo 5 de septiembre, y el 9 del mismo mes recibirá en Maturín a Colombia para cerrar las clasificatorias.

Parcialmente, la selección dirigida por Fernando ‘Bocha’ Batista se ubica en la séptima posición de la tabla general con 18 puntos y está accediendo a cupo de repechaje, no obstante, tendrá que revalidar la posición en las últimas dos jornadas, teniendo en cuenta que Bolivia se encuentra un puesto más abajo con 17 unidades.

En la previa de la última jornada de las Eliminatorias, el entrenador argentino de La Vinotinto, Fernando ‘Bocha’ Batista reveló la extraña cábala que ha utilizado en cada partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Lo hizo durante una entrevista con el canal de YouTube La Terraza de Pino, donde se sinceró y reveló por primera vez la costumbre que tiene en cada juego de la selección venezolana.

“Tengo mis rituales y mis costumbres”, dijo Batista al ser consultado sobre si tiene o no cábalas.

El entrenador argentino confesó que su cábala para los juegos de la selección venezolana es utilizar el mismo calzoncillo con un color en particular.

“A todos los partidos voy con el calzoncillo rojo, es rojo porque lo tengo desde que empecé dirigir en inferiores”, confesó Batista.

A su vez, reconoció que utiliza esa pieza únicamente para los partidos y no es de uso común.

“Lo uso para los partidos y lo guardo. Se ve que la marca es buena porque sigue vigente”, bromeó el entrenador.

VEA TAMBIÉN Le llueven duras críticas a árbitro que dirigió la final de la Copa América tras publicar fotografía junto a James y Messi o

Los aficionados venezolanos esperan que la cábala sirva para clasificar a un Mundial por primera vez en su historia, pese a que los resultados de los últimos partidos no han sido favorables para La Vinotinto.