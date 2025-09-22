"No me lo podía creer": Jimena Domínguez, la adolescente que da a Venezuela el primer oro en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica

Jimena Domíguez, de 15 años, logró un hito en la historia deportiva de Venezuela al convertirse en la primera en ganar el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica.

"Estoy extremadamente feliz de seguir haciendo historia para mi país, este oro es el primero que Venezuela gana en un Sudamericano Senior y que alegría haber sido yo quien se lo haya dado, junto a mi entrenadora ELENA NIKOLASHKINA, quien con su profesionalismo, dedicación y compromiso hace todo posible", escribió Jimena en sus redes sociales.

La joven recibió su medalla de oro tras conseguir el all round individual en la categoría senior con 99.100 puntos, un evento que se realizó entre el 8 y 14 de septiembre en Cochabamba, Bolivia.

"Ahora puedo ver todo lo que pasó con perspectiva, porque al principio no lo podía creer. Estoy muy feliz de darle esta alegría a Venezuela y dejar el nombre de mi país en alto", reseñó El Diario.

La gimnasta se preparó durante nueve meses para la competencia.

La venezolana también consiguió cuatro medallas de bronce en la misma competición como Máximo Acumulado por País, Máximo Acumulador Senior Individual, Finales Aro y Finales Mazas.

