"No merecíamos este título": la confesión de Luis Enrique tras levantar la Supercopa de Europa con el PSG

Tras coronarse campeón de la Supercopa de Europa, el DT del PSG, el español Luis Enrique Martínez, confesó que su club no mereció ganarle al Tottenham, rival que a su juicio jugó un mejor partido.

“Creo que el Tottenham jugó un muy buen partido, son más fuertes que nosotros y están mejor preparados, fue una situación difícil”, inició.

"Estoy tan cansado que no sé si puedo hablar francés correctamente, pero tengo que decir, para ser honestos, que no merecíamos este título. Pudimos ver la diferencia de un equipo como Tottenham que lleva seis semanas de entrenamiento y nosotros solo seis días. Es una diferencia muy grande. Hicimos muchos pases malos, pero con la suerte de marcar dos goles e ir a los penales", acotó.

Posteriormente, dijo: “Tuvimos la capacidad de luchar hasta el final del partido. No sé si es justo, pero esto es el fútbol y estamos contentos por nuestros aficionados. Y debemos mejorar. Espero aún más de mis jugadores, siempre”.

Sobre la condición física del club parisino, el estratega mencionó: “Es difícil hablar de este partido... Nos entrenamos durante apenas 5-6 días, es increíble”.

Finalmente mostró gratitud con los fanáticos del elenco que dirige. “Todos los aficionados que están ahí siempre, sin importar el resultado, están ahí para apoyar al equipo. Para nosotros es muy bonito haber ganado este trofeo y poder ofrecérselo a ellos”, mencionó el entrenador.

Por penaltis y sin su portero estrella, el italiano Gianluigi Donnarumma, el PSG se vistió de campeón en la Supercopa de Europa ante Tottenham.

El campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain, derrotó en tanda de penaltis, este miércoles, 4-3 al Tottenham Hotspur, campeón de la Europa League.

Desde los '12 pasos', el cuadro parisino se quedó con la Supercopa de la UEFA después de lograr una remontada tardía para empatar el partido 2-2.

Secuencia del trámite en el tiempo reglamentario:

Al minuto 38 Micky van de Ven adelantó al equipo inglés en la final de la Supercopa de la UEFA. Posteriormente, en el minuto 48, Cristian Gabriel Romero, más conocido como ‘El Cuti’ Romero, apareció solo por el segundo palo para anotar de cabeza.

El jugador argentino recibió sin marca y tuvo tiempo para vencer a Chevalier, que había sido protagonista en la primera parte.

Lee Kang-in, que recién había entrado, respondió ante la confianza de Luis Enrique y a siete minutos del final descontó para el PSG (minuto 85).

Gonçalo Ramos se puso el traje de héroe al anotar de cabeza el empate en el cuarto minuto del tiempo de descuento (90+4).

Secuencia de los penaltis:

-Solanke anotó para el Tottenham (1 - 0).

-Vitinha perdió el primero para el PSG (1 - 0).

-Bentancur marcó para el Tottenham (2-0).

-Ramos anotó para el PSG (2-1).

-Chevalier salva su arco ante Micky van de Ven (2-1).

-Dembélé pone el empate (2-2).

-Mathys Tel pierde el tiro para el Tottenham (2-2).

-Kang-in no falla para la ventaja de los franceses (2-3).

-Porro cierra los cinco primeros cobros convirtiendo (3-3).

-Nuno Mendes marca el definitivo (3-4).

Con este triunfo, los dirigidos por el español Luis Enrique Martínez amplían su palmarés. Los parisinos alzan por primera vez en su historia la Supercopa de Europa.