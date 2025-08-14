NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Luis Enrique

"No merecíamos este título": la confesión de Luis Enrique tras levantar la Supercopa de Europa con el PSG

agosto 14, 2025
Por: Nucho Martínez
Luis Enrique Martínez, DT del PSG - EFE
Luis Enrique Martínez, DT del PSG - EFE
El entrenador español sorprendió con unas declaraciones en la zona mixta del Bluenergy Stadium.

Tras coronarse campeón de la Supercopa de Europa, el DT del PSG, el español Luis Enrique Martínez, confesó que su club no mereció ganarle al Tottenham, rival que a su juicio jugó un mejor partido.

o

“Creo que el Tottenham jugó un muy buen partido, son más fuertes que nosotros y están mejor preparados, fue una situación difícil”, inició.

"Estoy tan cansado que no sé si puedo hablar francés correctamente, pero tengo que decir, para ser honestos, que no merecíamos este título. Pudimos ver la diferencia de un equipo como Tottenham que lleva seis semanas de entrenamiento y nosotros solo seis días. Es una diferencia muy grande. Hicimos muchos pases malos, pero con la suerte de marcar dos goles e ir a los penales", acotó.

Posteriormente, dijo: “Tuvimos la capacidad de luchar hasta el final del partido. No sé si es justo, pero esto es el fútbol y estamos contentos por nuestros aficionados. Y debemos mejorar. Espero aún más de mis jugadores, siempre”.

o

Sobre la condición física del club parisino, el estratega mencionó: “Es difícil hablar de este partido... Nos entrenamos durante apenas 5-6 días, es increíble”.

Finalmente mostró gratitud con los fanáticos del elenco que dirige. “Todos los aficionados que están ahí siempre, sin importar el resultado, están ahí para apoyar al equipo. Para nosotros es muy bonito haber ganado este trofeo y poder ofrecérselo a ellos”, mencionó el entrenador.

Por penaltis y sin su portero estrella, el italiano Gianluigi Donnarumma, el PSG se vistió de campeón en la Supercopa de Europa ante Tottenham.

El campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain, derrotó en tanda de penaltis, este miércoles, 4-3 al Tottenham Hotspur, campeón de la Europa League.

o

Desde los '12 pasos', el cuadro parisino se quedó con la Supercopa de la UEFA después de lograr una remontada tardía para empatar el partido 2-2.

Secuencia del trámite en el tiempo reglamentario:

Al minuto 38 Micky van de Ven adelantó al equipo inglés en la final de la Supercopa de la UEFA. Posteriormente, en el minuto 48, Cristian Gabriel Romero, más conocido como ‘El Cuti’ Romero, apareció solo por el segundo palo para anotar de cabeza.

El jugador argentino recibió sin marca y tuvo tiempo para vencer a Chevalier, que había sido protagonista en la primera parte.

Lee Kang-in, que recién había entrado, respondió ante la confianza de Luis Enrique y a siete minutos del final descontó para el PSG (minuto 85).

Gonçalo Ramos se puso el traje de héroe al anotar de cabeza el empate en el cuarto minuto del tiempo de descuento (90+4).

Secuencia de los penaltis:

-Solanke anotó para el Tottenham (1 - 0).

-Vitinha perdió el primero para el PSG (1 - 0).

-Bentancur marcó para el Tottenham (2-0).

-Ramos anotó para el PSG (2-1).

-Chevalier salva su arco ante Micky van de Ven (2-1).

-Dembélé pone el empate (2-2).

-Mathys Tel pierde el tiro para el Tottenham (2-2).

-Kang-in no falla para la ventaja de los franceses (2-3).

-Porro cierra los cinco primeros cobros convirtiendo (3-3).

-Nuno Mendes marca el definitivo (3-4).

Con este triunfo, los dirigidos por el español Luis Enrique Martínez amplían su palmarés. Los parisinos alzan por primera vez en su historia la Supercopa de Europa.

Temas relacionados:

Luis Enrique

PSG

Supercopa de Europa

Fútbol

Tottenham

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro, Sheinbaum, Lula da Silva e inclusive el Gobierno de España deben definir de qué lado están": Hugo Acha, experto en seguridad, sobre acciones de EE. UU. hacia el régimen de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Pocas horas para que Putin pise suelo occidental por primera vez desde la invasión a Ucrania: Trump eligió una base militar para la cumbre con el presidente ruso

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Deportes

Ver más
Ángel Di María - Foto EFE/ Tarjeta roja- Foto de referencia Canva
Ángel Di María

El gesto de Di María que según los aficionados influyó en la decisión del árbitro para expulsar a un rival: "lo que les falta a todos los jugadores"

Luis Díaz - Foto AFP
Luis Díaz

Luis Díaz será nuevo jugador del Bayern Munich tras acuerdo con el Liverpool, según la prensa inglesa

El venezolano Salomón Rondón presentado como nuevo jugador del Real Oviedo - Foto: EFE
Salomón Rondón

Así fue el reencuentro de Salomón Rondón con campeón de la selección española en su nuevo equipo tras más de 10 años

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Precandidata colombiana Vicky Dávila. (EFE)
Vicky Dávila

"Aquí están las pruebas que el país quería conocer contra Gustavo Petro": precandidata colombiana revela supuestas conversaciones en expediente contra Nicolás Petro

Unidad de la Policía Nacional de España - Foto: EFE
Intercambio de prisioneros

España envió a EE.UU. un informe sobre el asesino entregado por Maduro en calidad de canje: El hombre estaría libre

Recomendaciones de expertos para evitar la dependencia de los dispositivos móviles - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

¿Sabías que las redes sociales pueden causar ansiedad? Estas son las recomendaciones de expertos para evitar la dependencia de los dispositivos móviles

Ángel Di María - Foto EFE/ Tarjeta roja- Foto de referencia Canva
Ángel Di María

El gesto de Di María que según los aficionados influyó en la decisión del árbitro para expulsar a un rival: "lo que les falta a todos los jugadores"

Presos políticos en Venezuela

Colectivos paramilitares golpearon y robaron a las madres de los presos políticos que hacían vigilia frente al TSJ

Captura Alejandro Lyons - Migración Colombia
Deportaciones

Exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons, llegó en un vuelo de deportados desde Estados Unidos y fue capturado por las autoridades colombianas

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
México

"La responsabilidad recae sobre el gobierno en el que están operando estos grupos": coronel jubilado del Ejército de EE. UU. sobre uso de fuerza militar contra cárteles terroristas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano