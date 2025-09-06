NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Fútbol

No bastó con pedir disculpas públicas: el uruguayo Luis Suárez fue sancionado por escupir a un técnico en la final de la Leagues Cup

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
El castigo lo dio a conocer la Leagues Cup en un comunicado el viernes 5 de septiembre.

El futbolista uruguayo Luis Suárez fue sancionado con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por protagonizar un bochornoso incidente durante la final del torneo.

El delantero de 38 años escupió a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders, que venció a su equipo, el Inter Miami, el pasado domingo 31 de agosto en el estadio Lumen Field.

El castigo lo dio a conocer la Leagues Cup en un comunicado e implica que Suárez se pierda la totalidad de la próxima edición del torneo que reúne a los clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS).

No obstante, cabe mencionar que Suárez no puede llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con inter Miami finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

Suárez estuvo en el centro de la colosal riña desatada durante la noche del domingo 31 de agosto en el estadio Lumen Field, donde fue captado escupiendo a un miembro del cuerpo técnico rival.

Luego de ganar la final, los jugadores del Seattle comenzaron a festejar el triunfo, pero el uruguayo corrió hacia el mexicano Obed Vargas, centrocampista rival de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo, lo que provocó un altercado que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en Las Garzas, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en una seguidilla de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos que llegaron desde los banquillos.

Posteriormente, las cámaras de la transmisión captaron a Luis Suárez gritando y aparentemente lanzando un escupitajo contra un técnico asistente de Seattle, esto después de un cruce de palabras.

Días después, el uruguayo pidió disculpas por su comportamiento al final del partido y aseguró que “fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber sucedido, pero eso no justifica la reacción”.

“Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, dijo.

Aunque Suarez pidió disculpas públicas días después de los sucedido, no fue suficiente para que la Leagues Cup lo sancionara con tal castigo anunciado el viernes 5 de septiembre.

