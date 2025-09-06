NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Deportes

Nueva selección se clasificó a la Copa Mundial de 2026: ya son 17 los países asegurados

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
Uno de los nueve cupos de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) quedó asegurado.

Avanzan las jornadas de eliminatorias de cara a la Copa Mundial de 2026 en Norteamérica y cada vez se van conociendo cuáles son las 48 selecciones que disputarán la cita orbital.

A la fecha, ya son 17 los países que tienen asegurado su cupo para la competencia que por primera vez se disputará en tres países diferentes: Canadá, Estados Unidos y México, que por ser anfitriones quedaron clasificados automáticamente.

Recientemente, Marruecos reservó su boleto a la Copa Mundial tras una contundente victoria en casa sobre Níger. Los Leones del Atlas derrotaron a su rival 5-0 y se convirtieron en la decimoséptima selección en sumarse a la lista de clasificados.

Marruecos se convirtió, además, en el primer país de África en llevarse uno de los nueve cupos de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

De acuerdo con la FIFA, las nueve seleccionadas ganadoras de cada grupo se clasificarán automáticamente a la Copa Mundial. Mientras que los cuatro mejores segundos lugares competirán por un lugar en el torneo clasificatorio.

En el caso de Sudamérica, la penúltima fecha de las eliminatorias llevó a Colombia, Paraguay y Uruguay a clasificarse, por lo que solamente resta definir la selección que buscará el cupo a través del repechaje, que se disputará entre Bolivia y Venezuela.

No es el mismo caso en Europa donde no hay ninguna selección clasificada para las 16 plazas disponibles. Mientras que en Asia ya hay seis selecciones aseguradas y en Oceanía el único cupo ya se otorgó.

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista del evento global en la que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

Estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 por continente

Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf)
Canadá
EE.UU.
México

Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)
Argentina
Brasil
Ecuador
Uruguay
Colombia
Paraguay

Confederación Asiática de Fútbol (AFC)
Japón
Irán
Uzbekistán
Corea del Sur
Jordania
Australia

Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC)
Nueva Zelandia

Confederación Africana de Fútbol (CAF)
Marruecos

