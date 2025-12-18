NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Estos son los cuatro directores técnicos que aparecen en la lista del presidente de la FVF para dirigir a la Vinotinto

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Fanáticos de la selección venezolana de fútbol - Foto: EFE
Fanáticos de la selección venezolana de fútbol - Foto: EFE
Los cuatro estrategas ya han estado al frente del banquillo del combinado nacional venezolano.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio un paso importante en la búsqueda del nuevo director técnico para la selección nacional, un proceso que ha generado gran expectativa entre los aficionados y especialistas del fútbol en el país.

o

Jorge Giménez, presidente de la FVF, confirmó en una entrevista con el periodista Richard Méndez los nombres de los cuatro profesionales que integran la terna final para asumir las riendas de la Vinotinto.

Entre ellos destacan cuatro figuras que ya ha tenido a oportunidad de tomar las riendas del combinado venezolano: César Farías, Oswaldo Vizcarrondo, Rafael Dudamel y Richard Páez.

Este anuncio se produce en un momento clave para el cuadro venezolano, el cual tiene como objetivo principal, estructurar un nuevo proyecto de cara a la Copa del Mundo 2030.

o

Según Giménez, la selección de candidatos no fue aleatoria, sino que respondió a criterios técnicos claros como la experiencia internacional, el conocimiento profundo del fútbol venezolano y la capacidad de liderar un grupo de jugadores con distintas características y trayectorias.

El pasado 12 de diciembre, Giménez anticipó: “Hay que buscar a un seleccionador que nos acompañe durante un largo camino, no solo por una eliminatoria, creo que es importante que sea venezolano por la idiosincrasia. Uno escucha nombres, eso es gratis, y hemos hecho un buen trabajo con mi equipo, vemos los números y las posibilidades, pero yo creo que es importante que sea venezolano, que conozca nuestra idiosincrasia, que sepa cómo es el jugador venezolano y que entienda que vamos a competir”.

“La verdad es que teníamos dos puntos en la eliminatoria cuando yo asumí y ya había pasado más del 60% del clasificatoria y ahí no estábamos compitiendo, sino participando, entonces quiero que se retome eso que tuvo Richard, César, Rafa en su momento y yo creo que eso es lo importante”, complementó el dirigente.

o

Por último, dijo que quiere constituir un cuerpo técnico que logre el anhelado objetivo de ir al mundial, ya que, recordemos, la Vinotinto nunca ha ido al magno evento deportivo.

“Vamos a armar un cuerpo técnico fuerte, con personalidad, con una idea clara de juego a fin a lo que quiere la federación, que juegue a algo y se enfrente contra cualquiera, que sea un proyecto de largo tiempo, que ayude a formar jugadores y que el día de mañana que yo no esté, le hayamos dejado algo, una generación bien formada, competitiva y que vayamos no solo una vez, sino muchas veces al mundial”, apuntó

En ese sentido, la FVF espera cerrar el proceso de selección en las próximas semanas, con la intención de anunciar oficialmente al nuevo timonel antes de los próximos compromisos oficiales de la selección.

La decisión será de suma importancia no solo para los resultados inmediatos, sino también para el futuro del balompié venezolano, que busca consolidarse y dejar una marca más competitiva en el ámbito internacional.

