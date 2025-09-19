NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Copa Sudamericana

Once Caldas comanda el 11 ideal de los juegos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

septiembre 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
Cuatro jugadores del Once Caldas dentro del Once ideal de la Sudamericana - Foto: AFP
Cuatro jugadores del Once Caldas dentro del Once ideal de la Sudam
La escuadra colombiana venció a Independiente del Valle de Ecuador 2-0, resultado que los mantiene con la ilusión de ser semifinalistas.

Durante el martes 16 y jueves 18 se disputaron los juegos de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, encuentros que dejaron como saldo dos empates y dos victorias, dentro de las cuales se destaca el triunfo del Once Caldas de Colombia en territorio ecuatoriano.

Otro que sumó de a tres en esta fecha fue Lanús de Argentina, que venció por la mínima diferencia a Fluminenses. Entre tanto, Alianza Lima y Universidad de Chile no se hicieron goles; por su lado, Bolívar y Atlético Mineiro dieron un buen espectáculo en Hernán Siles, en un juego que terminó empatado 2-2.

Finalizada la jornada y tras evaluar el rendimiento de los equipos en cada uno de los encuentros, la Conmebol, el ente regulador del fútbol sudamericano, dio a conocer el once ideal, dentro del cual se destaca la presencia de cuatro jugadores del Once Caldas en cada una de las filas dentro del terreno de juego.

El conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera es el que más número de futbolistas aporta dentro del 11 de la fecha, el cual complementan tres jugadores de Lanús, dos de Atlético de Mineiro y la misma cantidad de Bolívar.

o

Los representantes del Blanco Blanco son el guardameta James Aguirre, quien respondió de manera efectiva cada vez que fue exigido por Independiente del Valle. Su rendimiento dentro del terreno de juego, según el portal web de datos y estadísticas Sofascore, quien lo calificó con un 7.6.

Otro que mostró solidez por la banda derecha fue el lateral Juan David Cuesta, quien no solo brindó seguridad en la zona defensiva, sino que también aportó en generación de juego para llegar a territorio del equipo rival.

No es para menos; su desempeño dentro de la cancha fue uno de los mejores calificados, junto al del delantero Dayro Moreno; ambos tuvieron una puntuación de 8.8, según los datos de Sofascore.

En el mediocampo, Mateo García fue uno de los encargados de repartir el balón en la mitad del terreno de juego; incluso en varias oportunidades llego al arco rival generando peligro; una de ellas terminó en asistencia de gol para Dayro Moreno, quien no solo lideró el once del conjunto manizaleño y de la fecha.

No es para menos; el “17” del equipo colombiano, con su olfato goleador, se fue de doblete en un encuentro que terminó 2-0 a favor del Blanco, Blanco, que con este resultado se ilusiona con la semifinal del juego.

o

En este encuentro, Dayro no solo amplió su registro como máximo goleador cafetero, sino que con este registro ingresó al selecto grupo de jugadores veteranos mayores de 40 años en marcar en la Copa Sudamericana y, de paso, llegó a 10 tantos en la actual edición de la competencia internacional.

Así que el once ideal de los juegos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

  • Arquero: James Aguirre (Once Caldas)
  • Defensores: Sasha Marcich (Lanús), Vitor Hugo (Atlético Mineiro) y Juan David Cuesta (Once Caldas).
  • Centrocampistas: Agustín Cardozo (Lanús), Marcelino Moreno (Lanús), Robson Matheus (Bolívar) y Mateo García (Once Caldas).
  • Delanteros: Gustavo Scarpa (Atlético Mineiro), Dayro Moreno (Once Caldas) y Dorny Romero (Bolívar).

Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

