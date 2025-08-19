Entrenador del Once Caldas fue agredido por la policía argentina en banderazo de hinchas en la previa al partido de octavos de final en la Copa Sudamericana

En la previa del partido que enfrentó el Once Caldas ante el Huracán en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador del equipo colombiano fue protagonista de un hecho de violencia.

Los aficionados del Once Caldas realizaron un banderazo a las afueras del hotel donde se hospedaba el plantel, pero fueron interrumpidos por la policía en Argentina.

Las autoridades locales llegaron y atacaron a los hinchas lanzándoles chorros de agua y gas lacrimógeno mientras algunos futbolistas quedaron afuera del hotel.

En medio de la disputa, el técnico de los ‘albos’, Hernán Darío el 'Arriero' Herrera, quedó atrapado en el conflicto y fue agredido por los policías.

En videos que han circulado en redes, se ve cuando el entrenador es atacado, pero también cuando el presidente del club, Daniel Jaramillo Vélez, también es agredido.

Pese al incidente, los jugadores y el cuerpo técnico llegaron este martes al partido en el que derrotaron a Huracán 3-1 (4-1 en el global) en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con doblete de Dayro Moreno y Michael Barrios, el conjunto colombiano se ganó su cupo para disputar los cuartos de final del torneo.

El rival del Once Caldas saldrá del ganador del partido entre el Mushuc Runa y el Independiente Del Valle que se lleva a cabo este martes.