NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Copa Sudamericana

Entrenador del Once Caldas fue agredido por la policía argentina en banderazo de hinchas en la previa al partido de octavos de final en la Copa Sudamericana

agosto 19, 2025
Por: Diana Pérez
Entrenador del Once Caldas, Hernán Darío “Arriero” Herrera | Foto: AFP
Entrenador del Once Caldas, Hernán Darío “Arriero” Herrera | Foto: AFP
Con doblete de Dayro Moreno y Michael Barrios, el conjunto colombiano se ganó su cupo para disputar los cuartos de final del torneo.

En la previa del partido que enfrentó el Once Caldas ante el Huracán en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador del equipo colombiano fue protagonista de un hecho de violencia.

Los aficionados del Once Caldas realizaron un banderazo a las afueras del hotel donde se hospedaba el plantel, pero fueron interrumpidos por la policía en Argentina.

Las autoridades locales llegaron y atacaron a los hinchas lanzándoles chorros de agua y gas lacrimógeno mientras algunos futbolistas quedaron afuera del hotel.

En medio de la disputa, el técnico de los ‘albos’, Hernán Darío el 'Arriero' Herrera, quedó atrapado en el conflicto y fue agredido por los policías.

o

En videos que han circulado en redes, se ve cuando el entrenador es atacado, pero también cuando el presidente del club, Daniel Jaramillo Vélez, también es agredido.

Pese al incidente, los jugadores y el cuerpo técnico llegaron este martes al partido en el que derrotaron a Huracán 3-1 (4-1 en el global) en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con doblete de Dayro Moreno y Michael Barrios, el conjunto colombiano se ganó su cupo para disputar los cuartos de final del torneo.

El rival del Once Caldas saldrá del ganador del partido entre el Mushuc Runa y el Independiente Del Valle que se lleva a cabo este martes.

Temas relacionados:

Copa Sudamericana

Entrenador

Fútbol

Fútbol colombiano

Argentina

Policía

Agresión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma / FOTO: EFE
Fútbol inglés

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Inglaterra: Crystal Palace conquistó por primera vez la Community Shield venciendo la Liverpool

Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
La Vinotinto

"Con la mira en septiembre": las fotografías del 'Bocha' Batista preparando los partidos cruciales de La Vinotinto en Eliminatorias

John Cena y Cody Rhodes - AFP
Lucha

“Mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”: John Cena sobre su carrera en la WWE

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Lucena y Maduro - AFP
Tibisay Lucena

Expresidente de Smartmatic regaló una casa a la difunta presidenta del CNE venezolano, según Fiscalía de Miami

Intercambio de prisioneros

¿Dónde está Dahud Hanid Ortiz, el exmarine acusado de asesinato triple liberado por el régimen de Maduro?

Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma / FOTO: EFE
Fútbol inglés

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Inglaterra: Crystal Palace conquistó por primera vez la Community Shield venciendo la Liverpool

Asteroide. (Foto de referencia Canva)
Asteroide

Revelan imagen que sería del asteroide 2025 OW del tamaño de un avión que inquietó a científicos tras pasar cerca de la Tierra el lunes

Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
La Vinotinto

"Con la mira en septiembre": las fotografías del 'Bocha' Batista preparando los partidos cruciales de La Vinotinto en Eliminatorias

María Claudia Tarazona le da el último adiós a Miguel Uribe - FOTO EFE
Miguel Uribe Turbay

"Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá": el duro mensaje de la esposa de Miguel Uribe el día de su funeral

John Cena y Cody Rhodes - AFP
Lucha

“Mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”: John Cena sobre su carrera en la WWE

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano