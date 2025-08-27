NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
La admiración de Lisandro Martínez a Falcao - Fotos: AFP
Radamel Falcao García

“Para mí era el mejor 9”: los elogios de futbolista campeón del mundo con Argentina hacia Radamel Falcao

agosto 27, 2025
Por: Natalya Baquero González
El defensor argentino destacó la carrera deportiva de “El Tigre”, uno de los futbolistas colombianos con mayor reconocimiento a nivel internacional durante las últimas décadas.

El delantero samario Radamel Falcao García, de 39 años, quien cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol, ha marcado la memoria de varias generaciones, a las cuales ha hecho vibrar con sus gambetas y goles, al punto de convertirse en inspiración.

El “Tigre”, que con su olfato goleador puso a celebrar a varios equipos como River Plate de Argentina, Porto de Portugal, Atlético de Madrid de España y Mónaco de Francia, no solo es recordado por la afición de estos clubes, sino por aquellos que en algún punto de su carrera deportiva lo enfrentaron como rival.

Es el caso de Lisandro Martínez, futbolista argentino que recientemente expresó su admiración hacia el atacante cafetero con el cual tuvo la oportunidad de cruzarse en unas Eliminatorias Sudamericanas.

Martínez, vigente campeón del mundo con la selección de Argentina, destacó el recorrido del delantero samario y de paso sus habilidades dentro del terreno de juego.

“Tremenda carrera. Lo enfrenté durante aproximadamente 15 minutos en un encuentro entre Argentina y Colombia, en el año 2022, y fue impresionante. Entró durante los últimos minutos del partido y era increíble cómo se movía dentro de la cancha”, señaló el defensor en una entrevista con el youtuber Davooo Xeneize.

Aunque solo tuvo la oportunidad de coincidir con el atacante colombiano una sola vez en uno de los juegos de las eliminatorias mundialistas camino a Qatar, en el que su selección enfrentó a la Tricolor, el actual zaguero del Manchester United resaltó la admiración que despertó Falcao en él desde pequeño.

o

“Yo lo enfrenté en el final de su carrera, pero lo vi mucho de chico en la etapa del Atlético de Madrid y Porto. Era asombroso; para mí era el mejor “9” del mundo, una bestia”, manifestó al youtuber Davooo Xeneize.

En la actualidad ya no hay atacantes con las características de Falcao

Radamel Falcao García, quien con sus magníficas actuaciones dentro de la cancha descrestó territorio europeo, al punto de convertirse en uno de los jugadores referentes a nivel internacional junto con grandes estrellas del balompié mundial como lo han sido Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han marcado un precedente en este deporte.

Las habilidades del Tigre para llegar al ataque y definir con precisión son cualidades que pocos delanteros desarrollan en la actualidad, o por lo menos así lo expresó el defensor campeón del mundo con Argentina, Lisandro Martínez: “Hoy en día ya no abundan ese tipo de jugadores y ahí es donde evidencias lo bueno que realmente es”, puntualizó.

o

Sin duda alguna, estas palabras definen la carrera deportiva de Radamel Falcao García, un hombre que con su talento, dedicación, disciplina y calidad humana ha dedicado 26 años de su vida al fútbol.

