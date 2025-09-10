“Parece que ganaron la final del mundo”: críticas a jugador argentino que se burló del festejo de Ecuador tras la victoria 1-0 en Guayaquil

En la última fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 Ecuador recibió a Argentina en Guayaquil.

El partido dejó como ganadores a los locales que marcaron el único tanto de la noche desde el punto penal, por cuenta del veterano del equipo Enner Valencia.

Pero el partido no fue tan sencillo, ya que ambos equipos se quedaron sin un hombre menos tras las expulsiones de Nicolás Otamendi en el minuto 31 y de Moisés Caicedo en el minuto 50, ambos se perderán el primer partido que disputen sus selecciones en la fase de grupos del mundial.

Al termino del partido en el que Ecuador logró quedarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, por detrás de Argentina se dio un momento que le da la vuelta al mundo.

En zona mixta, el jugador argentino Nico González estaba siendo entrevistado cuando los futbolistas ecuatorianos pasaron detrás suyo festejando la victoria.

La celebración parece no haber sido del agrado del argentino que ante los periodistas dijo: “hoy nos tocó perder, pero con la frente en alto” y tras ver a los ecuatorianos festejar expresó: “acá los muchachos están contentos, parece que ganaron la final del mundo”.

Luego de estas palabras miró a los ecuatorianos y siguió hablando sobre su trabajo en el campo de juego, diciendo: “yo hago un trabajo, bueno Leo lo sabe, me sacrifico por el grupo, por el equipo y por esta selección, así que me voy muy muy feliz a Madrid”.

Sus palabras por el festejo de los locales ante la victoria han sido duramente criticadas y varios internautas y aficionados lo han llamado “mal perdedor” y “resentido”.

“Los únicos que pueden festejar son ustedes por lo visto”, “Tienen las mismas finales de mundo que vos Nico, que viajaste a Qatar y te volviste a los dos días”, “Según los argentinos entonces no se puede festejar ganar un partido porque no ganaste un mundial”, “Toca pedirles permiso para celebrar”, son algunos de los comentarios.

Otro usuario afirmó: “Un día alguien me va a tener que explicar por qué a esta gente le duele tanto cuando los jugadores celebran. Que si bailan, que si saltan, que si están felices, todo les duele”.

González elogió el juego de Ecuador explicando que sabían que sabían que no iba a ser un partido fácil, pero que se van con la frente en alto porque demostraron estar a la altura de todos.

El delantero, que quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 por lesión, comentó que si es convocado para la Copa del Mundo de 2026 lo sentirá como una “revancha”.

“Nos vamos tranquilos, sabiendo que dejamos a la Argentina en lo más alto posible. Si voy al Mundial lo voy a sentir como una revancha”, añadió.

Ahora, con las eliminatorias terminadas, Nico González tiene la mente puesta en el Atlético de Madrid, equipo para el que fichó en calidad de cedido procedente de la Juventus.

Según informó el conjunto ‘colchonero’, el futbolista argentino “ha superado el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria antes de dirigirse a las oficinas rojiblancas en el estadio Riyadh Air Metropolitano”.