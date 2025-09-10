NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

“Parece que ganaron la final del mundo”: críticas a jugador argentino que se burló del festejo de Ecuador tras la victoria 1-0 en Guayaquil

septiembre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Argentina vs Ecuador | Foto: EFE
Argentina vs Ecuador | Foto: EFE
Ahora, con las eliminatorias terminadas, Nico González tiene la mente puesta en el Atlético de Madrid, equipo para el que fichó en calidad de cedido procedente de la Juventus.

En la última fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 Ecuador recibió a Argentina en Guayaquil.

El partido dejó como ganadores a los locales que marcaron el único tanto de la noche desde el punto penal, por cuenta del veterano del equipo Enner Valencia.

Pero el partido no fue tan sencillo, ya que ambos equipos se quedaron sin un hombre menos tras las expulsiones de Nicolás Otamendi en el minuto 31 y de Moisés Caicedo en el minuto 50, ambos se perderán el primer partido que disputen sus selecciones en la fase de grupos del mundial.

Al termino del partido en el que Ecuador logró quedarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, por detrás de Argentina se dio un momento que le da la vuelta al mundo.

En zona mixta, el jugador argentino Nico González estaba siendo entrevistado cuando los futbolistas ecuatorianos pasaron detrás suyo festejando la victoria.

o

La celebración parece no haber sido del agrado del argentino que ante los periodistas dijo: “hoy nos tocó perder, pero con la frente en alto” y tras ver a los ecuatorianos festejar expresó: “acá los muchachos están contentos, parece que ganaron la final del mundo”.

Luego de estas palabras miró a los ecuatorianos y siguió hablando sobre su trabajo en el campo de juego, diciendo: “yo hago un trabajo, bueno Leo lo sabe, me sacrifico por el grupo, por el equipo y por esta selección, así que me voy muy muy feliz a Madrid”.

Sus palabras por el festejo de los locales ante la victoria han sido duramente criticadas y varios internautas y aficionados lo han llamado “mal perdedor” y “resentido”.

“Los únicos que pueden festejar son ustedes por lo visto”, “Tienen las mismas finales de mundo que vos Nico, que viajaste a Qatar y te volviste a los dos días”, “Según los argentinos entonces no se puede festejar ganar un partido porque no ganaste un mundial”, “Toca pedirles permiso para celebrar”, son algunos de los comentarios.

Otro usuario afirmó: “Un día alguien me va a tener que explicar por qué a esta gente le duele tanto cuando los jugadores celebran. Que si bailan, que si saltan, que si están felices, todo les duele”.

González elogió el juego de Ecuador explicando que sabían que sabían que no iba a ser un partido fácil, pero que se van con la frente en alto porque demostraron estar a la altura de todos.

El delantero, que quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 por lesión, comentó que si es convocado para la Copa del Mundo de 2026 lo sentirá como una “revancha”.

“Nos vamos tranquilos, sabiendo que dejamos a la Argentina en lo más alto posible. Si voy al Mundial lo voy a sentir como una revancha”, añadió.

Ahora, con las eliminatorias terminadas, Nico González tiene la mente puesta en el Atlético de Madrid, equipo para el que fichó en calidad de cedido procedente de la Juventus.

Según informó el conjunto ‘colchonero’, el futbolista argentino “ha superado el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria antes de dirigirse a las oficinas rojiblancas en el estadio Riyadh Air Metropolitano”.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

Selección Argentina

Selección de Ecuador

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro acto más en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela": representante de la Alianza Nacional del TPS sobre fallo en plataforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en una muy mala situación": experto analiza la posible descertificación de Estados Unidos a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

El colombiano James Rodríguez preocupa a la afición de Club León al hablar sobre su futuro en el equipo a cuatro meses de que acabe su contrato

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Confirman oficialmente la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Las sentidas palabras de la madre de James Rodríguez ante clasificación al Mundial 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

El colombiano James Rodríguez preocupa a la afición de Club León al hablar sobre su futuro en el equipo a cuatro meses de que acabe su contrato

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Confirman oficialmente la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026

Migrantes deportados a Costa Rica desde EE. UU. - Foto: EFE
Deportaciones

Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos

Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Las sentidas palabras de la madre de James Rodríguez ante clasificación al Mundial 2026

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Gobierno de Estados Unidos

"Esta ola de violencia reabre un capítulo oscuro en la historia del país": gobierno de Estados Unidos se pronuncia tras atentados en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal