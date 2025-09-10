No le bastó con raparse la cabeza: Carlos Alcaraz sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look tras ganar el US Open

El tenista español Carlos Alcaraz se coronó campeón del US Open tras vencer al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, el pasado domingo, con lo que consiguió su sexto título de Grand Slam y el segundo en Estados Unidos.

El actual número uno del ranking masculino inició el torneo dando de qué hablar tras aparecer con un inusual corte de cabello militar que, según dijo, fue producto de un malentendido con su hermano quien ejercía de peluquero.

El deportista de 22 años relató en conferencia de prensa que tenía muchas ganas de cortarlo ante la abundancia, pero de repente su hermano Álvaro tuvo un malentendido con la máquina y la única forma de arreglarlo fue con una afeitada de cabeza completa.

A Alcaraz, quien se robó todas las miradas al comienzo del último Grand Slam del año, no le bastó con dicho cambio de look y luego de coronarse campeón le dio un nuevo giro a su cabello.

Mediante sus redes sociales, el deportista compartió un álbum fotográfico en el que recopiló varios momentos previos y posteriores al US Open. Además, reveló que decidió tinturar su cabello. "Benditas manos", comentó.

Según el diario español ABC, tras llegar a El Palmar luego de su victoria del domingo en Nueva York, una de las primeras cosas que hizo Alcaraz fue visitar a su peluquero de confianza, Víctor Martínez.

Ya no en manos de su hermano, Alcaraz dejó toda la responsabilidad a un profesional y pasó su color de pelo negro al rubio hielo.

La victoria de Carlos Alcaraz lo llevó al puesto número 1 del ranking de la ATP, el lunes, con lo que puso fin al reinado de 65 semanas de Sinner en la cima.

“Este torneo es súper especial para mí (...) Es un privilegio formar parte de él. Me siento como en casa, siento la energía y el cariño, y simplemente intento dar lo mejor de mí para ustedes. Lo hicieron todo fácil”, dijo en ese entonces.