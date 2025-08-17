NTN24
Domingo, 17 de agosto de 2025
Alemania

Partido correspondiente a Copa de Alemania fue interrumpido varios minutos por insultos racistas

agosto 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Christopher Antwi-Adjei, jugador del FC Schalke 04 / Cancha de fútbol - Fotos: X / Pexels
El árbitro principal del trámite charló con los capitanes de ambos equipos. El cotejo estuvo interrumpido unos minutos y se retomó después.

Partido correspondiente a Copa de Alemania fue interrumpido varios minutos por insultos racistas. El duelo entre LOK Leipzig (4ª división) y el Schalke 04 (2ª) fue frenado durante casi cinco minutos este domingo después de que el jugador del Schalke, Christopher Antwi-Adjei, se quejara de haber recibido insultos racistas.

"¡Racismo!", afirmó el exinternacional ghanés de 31 años ante el micrófono de la televisión Sky cuando fue preguntado sobre qué había ocurrido.

"Esto no tiene que pasar en un campo de fútbol. De manera más general, tampoco fuera", añadió.

"No quiero repetir las palabras que me han dicho. Es algo triste, no soy de los que se van a casa a llorar, pero me parece triste que este tipo de cosas ocurran todavía en un terreno de juego", subrayó Antwi-Adjei.

"No quería hacer una historia de esto, pero tampoco quería tolerarlo", precisó el jugador.

El árbitro principal acudió rápidamente al lugar y charló después con los dos capitanes. El partido estuvo interrumpido unos minutos y se retomó después.

"Dije al árbitro que no continuaríamos jugando si esto seguía", explicó el capitán del Schalke, Kenan Karaman, después del partido ganado por su equipo (0-1) en la prórroga.

Por otra parte, el pasado viernes, el partido de Premier League entre Liverpool y Bournemouth (4-2) también fue detenido unos minutos después de los insultos racistas recibidos por el jugador ghanés del Bournemouth Antoine Semenyo por parte de un hincha de 'los Reds'.

¿Cuál es el protocolo que deben activar las ligas alineadas con la UEFA ante los insultos racistas?

Este protocolo implica tres niveles de actuación: detención inicial del juego, advertencia por megafonía, y en casos graves, suspensión temporal o definitiva del partido.

De acuerdo con la instancia que preside Aleksander Čeferin, este protocolo, revisado y con sanciones más severas, busca erradicar el racismo en el fútbol.

