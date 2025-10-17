Periodista arremete contra quien considera "el principal responsable del fracaso más rotundo del deporte venezolano en su historia"

Un periodista venezolano arremetió este viernes contra quien fue un miembro importante de La Vinotinto durante las Eliminatorias Sudamericanas luego de que se cumpliera un mes del partido contra Colombia que la dejó sin posibilidades de participar en su primera Copa Mundial de la FIFA de la historia.

Se trata del comunicador social deportivo Fernando Petrocelli, que tuvo paso por Directv Sports hasta 2023 y quien, por medio de sus plataformas, se encarga de cubrir a la selección venezolana de fútbol con más de 276 mil seguidores en su cuenta de X.

Asimismo, Petrocelli es conocido en el mundo digital por su canal de YouTube 'Fernando Petrocelli y la Ruta Vinotinto', en el que sube contenido que, entre otras cosas, incluye entrevistas con personalidades del fútbol.

En ese sentido, el periodista ha logrado un alcance importante y sus opiniones cobran cada vez más valor entre los aficionados venezolanos, quienes estuvieron de acuerdo con su declaración del viernes en la que hizo un señalamiento directo de culpa sobre el reciente "fracaso" de La Vinotinto.

Petrocelli reaccionó a un reciente pronunciamiento del exentrenador de Venezuela Fernando 'Bocha' Batista, quien en entrevista con el programa 'ESPN F10' de esa cadena, aseveró que en el futuro "se van a valorar muchas cosas" que él junto a su cuerpo técnico le aportaron a la selección sudamericana.

Ante esto, y con una intención sarcástica, el periodista venezolano apuntó que si había algo que se iba a "valorar" en el futuro era atribuirle la responsabilidad de que marcó un desafortunado e histórico momento deportivo para el país.

"Sí. Que fue el principal responsable del fracaso más rotundo del deporte venezolano en su historia", escribió Petrocelli en su cuenta oficial de la red social X refiriéndose a la afirmación de Batista acerca de que "en el futuro van a valorar muchas cosas que hicimos".

El contrato de Batista con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) fue cesado tras la amplia derrota por 6 a 3 de La Vinotinto en Maturín ante Colombia, resultado que junto con la victoria de Bolivia sobre Brasil fue suficiente para que los entonces dirigidos por el estratega argentino perdieran el cupo por el repechaje mundialista que conservaban hasta antes de esa fecha.

Aunque algunos usuarios apoyaron la postura de Petrocelli, otros aseveraron que hubo más responsables como los jugadores e incluso se sintieron extrañados por el comentario, teniendo en cuenta que en julio él mismo había entrevistado a Batista en su canal de YouTube, en lo que había parecido ser una amena charla.

En ese momento, el periodista le consultó a 'Bocha' a qué jugaba La Vinotinto, a lo que el técnico respondió que en las Eliminatorias se tuvieron dos momentos, uno relacionado con la posesión del balón y otro de "más de transiciones" en la cancha que se ajustaba, según consideró, a las características de los jugadores.

La gestión de Batista, sin embargo, fue contundentemente criticada a lo largo de las Eliminatorias por la afición y luego del partido que eliminó al equipo nacional, su nombre no es muy bien recordado entre la mayoría de los seguidores que esperaban ver a su equipo disputar su primer Mundial.