Periodista venezolano está “completamente seguro” que la Vinotinto le va a ganar a Colombia en la última fecha de la eliminatoria

El repechaje es lo último que falta definir en las eliminatorias mundialistas en la última fecha que se disputará este martes 10 de septiembre. Venezuela y Bolivia son las dos selecciones que estarán peleando dicho cupo.

Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay se quedaron con los cupos directos al mundial que se realizará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que solo queda la repesca para tener una última oportunidad de clasificarse a la cita orbital.

VEA TAMBIÉN Bocha Batista pide apoyo a La Vinotinto para el último partido ante Colombia, pero le llueven críticas por el juego ante Argentina o

La Vinotinto se medirá de local ante Colombia en el clásico del norte de la región y Bolivia recibirá en la altura a Brasil, en estos partidos estará concentrada la atención para conocer cuál será la selección que va al repechaje.

Venezuela tiene la mejor opción porque hasta perdiendo podría quedarse con ese cupo, ya que a Bolivia solo le sirve ganar, cualquier otro resultado lo deja por fuera. Sin embargo, los dirigidos por el ‘Bocha’ Batista no quieren dejar nada al azar.

Respecto al partido, el periodista venezolano Alex Candal se mostró “completamente seguro” que la Vinotinto le va a ganar a Colombia, según él, por el “amor propio” que tienen los jugadores por la camiseta.

“Sí, le vamos a ganar a Colombia, estoy completamente seguro, pero segurísimo que le vamos a ganar a Colombia, además bien”, aseveró el periodista.

VEA TAMBIÉN Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas tras anotaciones de Messi a La Vinotinto y de James Rodríguez a Bolivia o

Candal aseveró que si Colombia no hubiera llegado clasificado a la última fecha se le iban a “doblar las piernas” ante Venezuela, pero como ya aseguró su cupo en el Mundial podría verse perjudicada la Vinotinto, debido a que la ‘tricolor’ va a jugar sin nada que perder.

“Igualmente si hubiera llegado no clasificado, se le iban a doblar las piernas a Colombia, en cambio si llega clasificado va a jugar sin nada que perder y eso nos podría perjudicar un poco, la tranquilidad y la calma del equipo contrario perjudica al que tiene la necesidad, sin embargo, Venezuela va a mantener esa fuerza y esa ilusión que tiene en sus jugadores”, aseguró el periodista.

Aparte de Bolivia vs. Brasil y Venezuela vs. Colombia, la última fecha de las eliminatorias mundialistas la completará los partidos entre Ecuador vs. Argentina, Chile vs. Uruguay y Perú vs. Paraguay.