Pese a su marcar gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich, Luis Díaz es duramente criticado por mano a mano que erró

Este miércoles, el Bayern Múnich arrasó 4-1 ante el Colonia en la segunda ronda de la Copa de Alemania con actuaciones estelares de Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz.

Sin embargo, aunque el extremo cafetero hizo un gol y dio una asistencia para el triunfo de los ‘bávaros’, está siendo fuertemente criticado tras haber errado un mano a mano que pudo aumentar la diferencia.

En el minuto 52 cuando el Bayern iba arriba en el marcador 2-1, en un contragolpe Kane le hace el pase a Díaz.

En eso, el colombiano emprende la marcha y queda mano a mano con el arquero del conjunto local, sin embargo, el disparo que hizo pasó muy por encima del arco rival.

De esta manera Díaz, de 28 años, perdió la oportunidad de aumentar la diferencia en el marcador del encuentro.

Los hinchas bávaros aseguran que el colombiano puede hacer los goles más difíciles, pero los más sencillos nunca los concreta como se debe.

“Luis Diaz tiene que mejorar MUCHO el mano a mano con el arquero”, “Es un defecto que siempre ha tenido”, “Luis Díaz anota goles difíciles y falla goles fáciles”, son algunos de los comentarios.

Pero el guajiro se redimió momentos después cuando puso el pase para que Olise anotará el cuarto para sellar el triunfo en el minuto 72.

‘Lucho’ ya completa en su estadía con el Bayern Múnich 9 goles y siente asistencias en lo que va de la temporada.

El próximo reto del Bayern de Luis Díaz y Harry Kane será contra el Bayer Leverkusen por la novena jornada de la Bundesliga en la que los bávaros son punteros con 24 puntos.