Jueves, 18 de diciembre de 2025
Confirman fecha y sede de la Finalissima entre Argentina y España: se disputará en el mismo escenario donde la Albiceleste fue campeón del Mundial

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Finalissima 2022 entre Italia y Argentina - Foto: EFE
Finalissima 2022 entre Italia y Argentina - Foto: EFE
Argentina buscará defender el título que obtuvo en 2022 cuando derrotó a la selección italiana.

Este jueves, se conoció la fecha y la sede en la que se disputará la Finalissima entre la selección argentina y la selección española por ser los vigentes campeones continentales.

La Finalissima, partido que enfrenta a Argentina como vigente campeona de la Copa América y a España, campeona de la pasada Eurocopa, se celebrará el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar, según anunció este jueves la CONMEBOL.

El encuentro, que se disputará a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, servirá para comprobar el estado de forma de Argentina, defensora del cetro mundial, y de España, una de las favoritas en el torneo de Norteamérica.

o

El recinto escogido traerá además buenos recuerdos a la Albiceleste, pues el encuentro se disputará en el mismo estadio de Lusail, en el que el capitán Lionel Messi levantó el trofeo mundial hace exactamente tres años.

"Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico", destacó Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, citado en un comunicado.

Esta será la cuarta edición del partido, que en 1985 y 1993 se celebró bajo el nombre de Copa Artemio Franchi. En 2022 fue retomada con victoria para Argentina sobre Italia en Londres (3-0), el segundo título de los sudamericanos tras haber vencido previamente en 1993.

España, que lidera el ranking de selecciones de la FIFA por delante de Argentina, disputará su primera edición.

o

Uno de los principales atractivos del duelo será el enfrentamiento sobre el césped del astro argentino Messi y del prodigio español Lamine Yamal, es decir, pasado y presente del FC Barcelona.

Temas relacionados:

Fútbol

Mundial 2026

Selección Argentina

Selección de España

Qatar

Copa América

Eurocopa

