Viernes, 17 de octubre de 2025
James Rodríguez

¿Por qué James Rodríguez es uno con la selección Colombia y otro con Club León? Entrenador de las ‘Fieras’ respondió de manera contundente a esta incógnita

octubre 17, 2025
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
Este sábado, Club León se enfrenta en condición de visitante ante Santos por la jornada 13 de la Liga MX.

 

Con las recientes fechas FIFA en la que algunas selecciones disputaron partidos amistosos como parte de su preparación para el Mundial de 2026 surgieron algunas incógnitas.

Como la duda que tienen muchos a aficionados de por qué James Rodríguez no rinde igual en su actual club a como lo hace con la selección Colombia.

Ha quedado demostrado que cuando James se viste con los colores del conjunto nacional y la banda de capitanía su desempeño en el terreno de juego siempre es el mejor aportando y creando opciones en el ataque del equipo.

Sin embargo, algunos de los aficionados de Club León se preguntan por qué no pasa eso mismo cuando viste los colores de las ‘Fieras’.

El encargado de responder esta incógnita fue el entrenador del conjunto mexicano Ignacio Ambriz, quien no dudo en afirmar que no hay punto de comparación.

En rueda de prensa, Ambriz fue cuestionado sobre esto y respondió: “No hay justificación ni comparaciones. Estás en una selección donde están los mejores”.

o

Para que su punto fuera más claro, puso de ejemplo sus días como futbolista diciendo: “Yo tenía un compañero que me regañaba y me decía ‘por qué en la selección juegas bien y acá no’, ‘por qué allá corres y acá no’”.

“Yo le decía: ‘allá estoy rodeado de fulano, fulano y fulano’ y no es que en Necaxa no lo tuviéramos, pero es buscar cómo poder que yo juegue como en la selección”, añadió.

Y explicó que para que el rendimiento de James en León sea el mismo que en la selección Colombia es él como entrenador el que tiene que hacer su entorno sea favorable.

“Eso me corresponde a mí, de decir ‘¿te sientes cómodo’?, jugarás acá, más libre’. Luego armar estrategias. Luego armar estrategias. En selección tampoco viene y ayuda mucho, viene, se va acomodando bien y lanza”, puntualizó el entrenador.

“Yo también tengo que buscar una estrategia en la que tenga una conexión con los demás; ese es mi trabajo, después afuera podemos decir que no corre o no ayuda”, sentenció.

Ambriz explicó que: “Tu lo ves en selección y hace lo mismo. Entonces yo tengo que ver cómo poderme acerca a sacarle ese gran rendimiento cuando la pelota está en sus pies. Yo creo que eso es trabajo mío, armar estrategias para poder protegerlo”.

El entrenador de León comentó que James es consciente de su potencial y talento, y que está tranquilo porque “sé que la forma en la que a mi me gusta jugar, a él también le gusta”.

El mediocampista regresó de la selección Colombia con una molestia en los isquiotibiales, pero que no es nada de gravedad o de lo que haya que preocuparse.

“James Rodríguez viene con una pequeña molestia que nos mandan los informes de selección, se los agradezco mucho, se siente un poco cargado de los isquiotibiales lo que es normal, nada de gravedad; con los fisios y con un buen regenerativo lo podemos tener para el sábado”, informó.

Este sábado, Club León se enfrenta en condición de visitante ante Santos por la jornada 13 de la Liga MX, un partido que deberá ganar ya que viene de una mala racha.

