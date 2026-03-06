NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela debuta con una paliza a Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol: Cuba también ganó

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Maikel Garcia, beisbolista de Venezuela. (AFP)
Maikel Garcia, beisbolista de Venezuela. (AFP)
El hogar de los Marlins de Florida fue el escenario de cuatro carreras impulsadas -dos por cabeza- por Luis Arráez y Willson Contreras, además de dos pases por la registradora de Ronald Acuña Jr.

Cuba y Venezuela debutaron este viernes con triunfos en el Clásico Mundial de Béisbol, aunque los cubanos sufrieron para vencer a Panamá mientras que los venezolanos apalearon a Países Bajos.

Con un jonrón de Yoán Moncada, que impulsó dos carreras, los isleños derrotaron 3-1 a los panameños en San Juan, Puerto Rico, en la primera salida de dos selecciones latinoamericanas en la actual edición del principal torneo internacional de la pelota caliente.

o

La novena cubana, semifinalista en la pasada cita de 2023, tuvo en el tercera base de las Grandes Ligas a su hombre más determinante en el Hiram Bithorn Stadium, una de las cuatro sedes del torneo junto a Houston, Tokio y Miami.

El jugador de Los Angeles Angels garantizó el triunfo cubano con un vuelacerca en la tercera entrada que además impulsó el paso por la registradora de Yiddi Cappe para poner la pizarra en 3-0.

Yoelkis Guibert había puesto en ventaja a Cuba, subcampeón en la primera edición del Clásico Mundial, en 2006, mientras que Leonardo Bernal acortó distancias para los panameños en la parte baja del séptimo inning.

Con la victoria, los cubanos lideran parcialmente el Grupo A, que comparten también con Canadá, Colombia y Puerto Rico.

El sábado descansarán y volverán a tener acción el domingo frente a los colombianos en San Juan. Panamá visitará un día antes a los locales.

o

A su turno, Venezuela venció 6-2 a Países Bajos en el LoanDepot Park de Miami gracias a una actuación sólida de sus lanzadores, que apenas permitieron cuatro hits, y a una ofensiva de cuatro carreras en la quinta entrada.

El hogar de los Marlins de Florida fue el escenario de cuatro carreras impulsadas -dos por cabeza- por Luis Arráez y Willson Contreras, además de dos pases por la registradora de Ronald Acuña Jr.

La victoria sólida liderada por sus Grandes Ligas recarga a la novena venezolana en un Grupo D en el que los focos alumbran a República Dominicana, que debutaba el viernes ante Nicaragua.

Los europeos volverán al ruedo el sábado contra los nicaragüenses, mientras que Venezuela medirá el mismo día a Israel.

Temas relacionados:

Clásico Mundial de Béisbol

Clásico

Béisbol venezolano

Béisbol

Cuba

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Deportes

Ver más
Edwuin Cetré, futbolista colombiano - Foto: AFP
Fútbol argentino

Continúa la novela sobre el futuro de Edwuin Cetré; Paranaense habría hecho una nueva oferta por el colombiano

Pedro Gallese, arquero del Deportivo Cali, y Falcao García, delantero de Millonarios - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Deportivo Cali vs. Millonarios, el partido de la fecha: así se jugará la quinta jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026

Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Esta sería la fecha y el lugar en el que la selección Colombia jugaría su último partido en casa antes del Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Estados Unidos

Estados Unidos reitera llamado a sus ciudadanos para que abandonen Irán "ahora" ante el riesgo de ser "interrogados y detenidos"

Régimen venezolano | Foto EFE
Jorge Rodríguez

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Elon Musk (AFP)
Elon Musk

El dinero no compra la felicidad, dice Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo

Therian / FOTO: EFE
Psicología

¿Qué son los 'Therian' y por qué los humanos se identifican como animales?

El presidente español Pedro Sánchez junto a Emmanuel Macron, presidente de Francia - Foto: EFE
Emmanuel Macron

Francia se pronuncia tras advertencia de Trump de suspender el comercio con España por no permitir el uso de sus bases militares para atacar al régimen iraní

Mario Díaz-Balart y Miguel Díaz Canel | Foto AFP
Cuba

Congresista de EE. UU. asegura que el “el régimen en Cuba es asesino” y pide “rendición de cuentas”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre