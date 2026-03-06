Venezuela debuta con una paliza a Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol: Cuba también ganó

Cuba y Venezuela debutaron este viernes con triunfos en el Clásico Mundial de Béisbol, aunque los cubanos sufrieron para vencer a Panamá mientras que los venezolanos apalearon a Países Bajos.

Con un jonrón de Yoán Moncada, que impulsó dos carreras, los isleños derrotaron 3-1 a los panameños en San Juan, Puerto Rico, en la primera salida de dos selecciones latinoamericanas en la actual edición del principal torneo internacional de la pelota caliente.

La novena cubana, semifinalista en la pasada cita de 2023, tuvo en el tercera base de las Grandes Ligas a su hombre más determinante en el Hiram Bithorn Stadium, una de las cuatro sedes del torneo junto a Houston, Tokio y Miami.

El jugador de Los Angeles Angels garantizó el triunfo cubano con un vuelacerca en la tercera entrada que además impulsó el paso por la registradora de Yiddi Cappe para poner la pizarra en 3-0.

Yoelkis Guibert había puesto en ventaja a Cuba, subcampeón en la primera edición del Clásico Mundial, en 2006, mientras que Leonardo Bernal acortó distancias para los panameños en la parte baja del séptimo inning.

Con la victoria, los cubanos lideran parcialmente el Grupo A, que comparten también con Canadá, Colombia y Puerto Rico.

El sábado descansarán y volverán a tener acción el domingo frente a los colombianos en San Juan. Panamá visitará un día antes a los locales.

A su turno, Venezuela venció 6-2 a Países Bajos en el LoanDepot Park de Miami gracias a una actuación sólida de sus lanzadores, que apenas permitieron cuatro hits, y a una ofensiva de cuatro carreras en la quinta entrada.

El hogar de los Marlins de Florida fue el escenario de cuatro carreras impulsadas -dos por cabeza- por Luis Arráez y Willson Contreras, además de dos pases por la registradora de Ronald Acuña Jr.

La victoria sólida liderada por sus Grandes Ligas recarga a la novena venezolana en un Grupo D en el que los focos alumbran a República Dominicana, que debutaba el viernes ante Nicaragua.

Los europeos volverán al ruedo el sábado contra los nicaragüenses, mientras que Venezuela medirá el mismo día a Israel.