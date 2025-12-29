NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Gianni Infantino

Presidente de la FIFA defendió los “exorbitantes” precios de las entradas para el Mundial de 2026 presumiendo su alta demanda

diciembre 29, 2025
Por: Diana Pérez
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
El presidente de la FIFA precisó que la mayoría de las solicitudes provenían de Estados Unidos, seguido de Alemania y Reino Unido.

Pese a la euforia que hay por el Mundial de 2026, el cual se disputará en junio, los aficionados no están contentos con una parte de la logística del torneo.

El tema de las boletas ha sido el factor por el que los aficionados en el mundo se han quejado, alegando que las entradas están a precios “exorbitantes”.

Hace unas semanas un grupo de hinchas emitió un comunicado dirigido a la FIFA en el que aseguraron que los precios alcanzaron niveles “astronómicos”.

El grupo de aficionados Football Supporters Europe (FSE) le solicitó a la FIFA detener la venta de entradas para el Mundial ante precios que se acercan a los 7.000 dólares.

Dicha protesta hizo que el ente rector del fútbol en el mundo anunciara una nueva fase de compra de boletas con boletas de 60 dólares.

Sin embargo, la polémica que se ha formado alrededor de los costos de las entradas hizo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendiera los precios presumiendo su alta demanda.

Este lunes, Infantino defendió los precios de las entradas revelando que los organizadores habían tenido un récord de 150 millones de solicitudes en las últimas dos semanas.

Durante su intervención intervino en la World Sports Summit en Dubái, Infantino señaló que los ingresos obtenidos por la próxima cita mundialista en Estados Unidos, Canadá y México servirán para inversiones cruciales en el fútbol mundial.

"En los últimos días han visto probablemente que hay mucho debate sobre las entradas y sus precios. Tenemos seis, siete millones de entradas a la venta y empezamos hace dos semanas. Les puedo decir que, en solo dos semanas, en quince días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas. Esto demuestra el poder que tiene el Mundial", se enorgulleció.

El presidente de la FIFA precisó que la mayoría de las solicitudes provenían de Estados Unidos, seguido de Alemania y Reino Unido.

"Es una absoluta locura", continuó. "Y lo que es importante y crucial: los ingresos que se generan con esto regresan a este deporte en todo el mundo. La FIFA es la única organización en el mundo que financia el fútbol en todo el planeta”.

“Sin la FIFA no habría fútbol en 150 países. Hay fútbol porque gracias a esos ingresos que generamos con el Mundial podemos reinvertirlo en todo el mundo", insistió.

La asociación de hinchas Football Supporters Europe (FSE) ha estado entre las más críticas con el precio de las entradas del Mundial 2026, destacando que costarán casi cinco veces más que las del Mundial de 2022 en Qatar.

