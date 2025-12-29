NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Deportes

Este es el torneo que quiere jugar el tenista Novak Djokovic antes de su retiro: "La estrella que me guía"

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
El tenista serbio Novak Djokovic en Roland Garros. (EFE)
El tenista serbio Novak Djokovic en Roland Garros. (EFE)
Desde los Emiratos Árabes Unidos, el deportista se refirió al futuro de su carrera y la posibilidad de retirarse como profesional.

El tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, reveló cuál es el torneo quiere jugar antes de su retiro.

Y es que durante una entrevista en los Emiratos Árabes Unidos, el deportista se refirió al futuro de su carrera y la posibilidad de retirarse como profesional.

o

En un espacio con World Sports Summit, Djokovic señaló que anhela conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Así que sí quiero seguir adelante. He dicho que los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028 son como una estrella guía. Pero, sinceramente, no hay límites. Así que ya veremos. ¿Sabes a lo que me refiero?”, dijo.

Y añadió: “Simplemente sigo adelante. Me encanta golpear la pelota de tenis y me encanta competir. Y les decía a los chicos con los que estaba hablando, las grandes figuras del fútbol, que en realidad todo se trata de pasión y amor, y mientras realmente sientas que estás jugando a un alto nivel y tu cuerpo aguante, ¿por qué no?”.

o

Djokovic dijo que la jubilación es un tema del que la gente le gusta hablar y especular: “Al final del día siento que, con mi carrera activa, sigo contribuyendo al crecimiento del tenis, que es un deporte hermoso”, comentó.

Djokovic, de 38 años, actualmente se encuentra en la posición número cuatro del ranking mundial.

El deportista serbio ganó su último torneo importante en 2023 y desde entonces ha reducido sus participaciones en el circuito, aunque levantó títulos este año en Ginebra y Atenas, según reporta la agencia AFP.

Temas relacionados:

Deportes

Novak Djokovic

Tenis

Retiro

Tenista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia / FOTO: EFE
Selección Colombia Femenina

Selección Colombia cae dos puestos en el ranking de la FIFA debido al parón internacional de finales de noviembre e inicios de diciembre

Finalissima 2022 entre Italia y Argentina - Foto: EFE
Fútbol

Confirman fecha y sede de la Finalissima entre Argentina y España: se disputará en el mismo escenario donde la Albiceleste fue campeón del Mundial

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Trump recibió el primer Premio de la Paz que otorga la FIFA: "No me importan los premios, me importa salvar vidas"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
'Zootopia 2' se ha convertido en un gran éxito entre el público-Foto: EFE
taquilla

Estas son las películas más taquilleras del 2025: una película animada hecha en China y 'Zootopia 2' fueron los grandes éxitos en los cines

Foto de referencia de visas (Canva)
Estados Unidos

Estados Unidos planea exigir historial de redes sociales a turistas exentos de visa

Estafa

José Youssef Boutros, dueño de Café Kaldi, es sentenciado por estafar $ 1.5 millones en Venezuela en la "trama cripto"

Selección Colombia / FOTO: EFE
Selección Colombia Femenina

Selección Colombia cae dos puestos en el ranking de la FIFA debido al parón internacional de finales de noviembre e inicios de diciembre

Sequía

España entra en fase crítica de desertificación: el 40% del territorio muestra señales de degradación acelerada

Huevo de Fabergé - Foto AFP
Nueva Zelanda

Un hombre se tragó una joya de 20.000 dólares para robarla, pero la Policía luego confirmó "que se ha recuperado el colgante"

Museo de Louvre (AFP)
Museo

Nueva crisis en el Museo de Louvre: cientos de documentos de antigüedades egipcias resultaron dañados por una fuga de agua

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre