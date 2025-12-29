Este es el torneo que quiere jugar el tenista Novak Djokovic antes de su retiro: "La estrella que me guía"

El tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, reveló cuál es el torneo quiere jugar antes de su retiro.

Y es que durante una entrevista en los Emiratos Árabes Unidos, el deportista se refirió al futuro de su carrera y la posibilidad de retirarse como profesional.

En un espacio con World Sports Summit, Djokovic señaló que anhela conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Así que sí quiero seguir adelante. He dicho que los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028 son como una estrella guía. Pero, sinceramente, no hay límites. Así que ya veremos. ¿Sabes a lo que me refiero?”, dijo.

Y añadió: “Simplemente sigo adelante. Me encanta golpear la pelota de tenis y me encanta competir. Y les decía a los chicos con los que estaba hablando, las grandes figuras del fútbol, que en realidad todo se trata de pasión y amor, y mientras realmente sientas que estás jugando a un alto nivel y tu cuerpo aguante, ¿por qué no?”.

Djokovic dijo que la jubilación es un tema del que la gente le gusta hablar y especular: “Al final del día siento que, con mi carrera activa, sigo contribuyendo al crecimiento del tenis, que es un deporte hermoso”, comentó.

Djokovic, de 38 años, actualmente se encuentra en la posición número cuatro del ranking mundial.

El deportista serbio ganó su último torneo importante en 2023 y desde entonces ha reducido sus participaciones en el circuito, aunque levantó títulos este año en Ginebra y Atenas, según reporta la agencia AFP.