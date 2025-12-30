Presidente de la FIFA insinúa cambio en la regla del fuera de juego que haría los partidos "más atractivos" y podría implementarse en el Mundial de 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insinuó durante la Cumbre Mundial del Deporte celebrada en Dubái el lunes una posible modificación de la regla del fuera de juego, en lo que cuenta con el apoyo del extécnico francés del Arsenal, Arsène Wenger, con el fin de hacer el juego "más atractivo".

"Estamos estudiando la regla del fuera de juego, que ha evolucionado a lo largo de los años y que actualmente exige que el delantero esté detrás del (último) defensa o en la misma línea", declaró Infantino.

VEA TAMBIÉN FIFA anuncia nueva regla para el Mundial de 2026 que será implementada en todos los partidos tras problemática que afectó al Mundial de Clubes o

El máximo dirigente del organismo rector del fútbol precisó también los detalles en el cambio a la norma —conocida en inglés como 'offside'— que los encargados estaban analizando y que podrían llegar a aplicarse en la próxima Copa Mundial de la FIFA de 2026 de cumplir a tiempo con las aprobaciones pertinentes.

"Seguimos estudiando cómo pueden evolucionar las reglas para que el juego sea más ofensivo y atractivo", explicó Infantino, y subrayó que "las interrupciones del juego deben reducirse al mínimo".

Varios periodistas, aficionados e incluso jugadores y entrenadores han alegado que la actual regla limita el juego ofensivo, pues pone en desventaja al atacante con el defensor, por lo que Infantino no descarta un cambio.

"Quizás en el futuro", el jugador tendrá que estar "completamente delante para ser considerado fuera de juego", añadió. En otras palabras, ya no habría fuera de juego por tener, por ejemplo, apenas una pierna delante del último defensa.

La evolución, favorable a los atacantes, es defendida por Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y actual director de desarrollo del fútbol en la FIFA. Wenger, cabe resaltar, se desempeñó también como defensa y en ocasiones como mediocampista defensivo en sus épocas de jugador.

VEA TAMBIÉN "Podríamos haber llenado 300 años de Mundiales": FIFA revela sublime cantidad de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo de 2026 o

El proyecto, que ya se ha puesto a prueba en torneos juveniles, deberá ser aprobado por la Junta Internacional de Fútbol Asociación (IFAB por sus siglas en inglés), el organismo que vela por las reglas del juego, cuya reunión anual está prevista para el 20 de enero en Londres, y luego validado por la FIFA en su asamblea general.