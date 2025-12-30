NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Martes, 30 de diciembre de 2025
FIFA

Presidente de la FIFA insinúa cambio en la regla del fuera de juego que haría los partidos "más atractivos" y podría implementarse en el Mundial de 2026

diciembre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Fuera de lugar - Foto de referencia Canva
Fuera de lugar - Foto de referencia Canva
La iniciativa es apoyada por varios actores del balompié, incluido el dirigente Arsene Wenger, exentrenador del Arsenal.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insinuó durante la Cumbre Mundial del Deporte celebrada en Dubái el lunes una posible modificación de la regla del fuera de juego, en lo que cuenta con el apoyo del extécnico francés del Arsenal, Arsène Wenger, con el fin de hacer el juego "más atractivo".

"Estamos estudiando la regla del fuera de juego, que ha evolucionado a lo largo de los años y que actualmente exige que el delantero esté detrás del (último) defensa o en la misma línea", declaró Infantino.

o

El máximo dirigente del organismo rector del fútbol precisó también los detalles en el cambio a la norma —conocida en inglés como 'offside'— que los encargados estaban analizando y que podrían llegar a aplicarse en la próxima Copa Mundial de la FIFA de 2026 de cumplir a tiempo con las aprobaciones pertinentes.

"Seguimos estudiando cómo pueden evolucionar las reglas para que el juego sea más ofensivo y atractivo", explicó Infantino, y subrayó que "las interrupciones del juego deben reducirse al mínimo".

Varios periodistas, aficionados e incluso jugadores y entrenadores han alegado que la actual regla limita el juego ofensivo, pues pone en desventaja al atacante con el defensor, por lo que Infantino no descarta un cambio.

"Quizás en el futuro", el jugador tendrá que estar "completamente delante para ser considerado fuera de juego", añadió. En otras palabras, ya no habría fuera de juego por tener, por ejemplo, apenas una pierna delante del último defensa.

La evolución, favorable a los atacantes, es defendida por Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y actual director de desarrollo del fútbol en la FIFA. Wenger, cabe resaltar, se desempeñó también como defensa y en ocasiones como mediocampista defensivo en sus épocas de jugador.

o

El proyecto, que ya se ha puesto a prueba en torneos juveniles, deberá ser aprobado por la Junta Internacional de Fútbol Asociación (IFAB por sus siglas en inglés), el organismo que vela por las reglas del juego, cuya reunión anual está prevista para el 20 de enero en Londres, y luego validado por la FIFA en su asamblea general.

Temas relacionados:

FIFA

Mundial 2026

Copa del Mundo

Gianni Infantino

Fútbol

Árbitros

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cuáles son las repercusiones del ataque de EE. UU. a una instalación "vinculada al narcotráfico" en Venezuela? Esto dicen los analistas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro
Narcotráfico

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Esto ya es una guerra": Georg Eickhoff sobre ataque de EE.UU. contra una instalación portuaria en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Donald Trump - Foto EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Donald Trump

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Final Copa América 2024, Colombia vs. Argentina - Foto AFP
Copa América

Este es el país de América que tiene conversaciones avanzadas para albergar la Copa América de 2028

Liga colombiana - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Dimayor confirma cambios drásticos para la Liga BetPlay del 2026: no habrá cuadrangulares

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Leyenda del Liverpool arremetió contra Luis Díaz y su paso por el cuadro inglés: “fue un buen jugador, pero no era excepcional”

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Nicolás Maduro

Maduro se refiere por primera vez a la llamada con Trump y revela detalles: "no me gusta la diplomacia de micrófono"

Buque petrolero incautado por Estados Unidos. (AFP)
Régimen de Maduro

"Esto no es guerra, es asfixia legal, naval y financiera": Antonio De La Cruz explica impacto de bloqueo sobre buques "fantasma" anunciado por Trump

Régimen de Maduro se pronuncia sobre la muerte de Alfredo Díaz / FOTO: EFE-AFP
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro ofreció su versión sobre la muerte del exgobernador Alfredo Díaz y afirmó que hubo "garantía de sus derechos"

Foto captura X: @Sec_Noem
Kristi Noem

El video con el que la secretaria de seguridad de EE. UU. confirma incautación a buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano | Foto EFE
Régimen de Maduro

Mandataria latinoamericana propone convocar a países para "que no haya intervención" de Estados Unidos en Venezuela

Nicmer Evans y Martha Cambero, su esposa / FOTO: Captura de video
Nicmer Evans

“Cualquier información te puede costar la vida o la libertad”: esposa de Nicmer Evans, comunicador detenido por el régimen de Maduro

Donald Trump y Javier Milei / FOTO: EFE
Javier Milei

“Argentina saluda la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”: Javier Milei

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre