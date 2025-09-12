Promesa del atletismo en Estados Unidos fue sancionado por cuatro años por caso de dopaje

El mundo del atletismo vive nuevo escándalo luego de conocerse que el velocista estadounidense Erriyon Knighton fue suspendido por dopaje.

El doble medallista en los 200 metros fue suspendido por cuatro años por dar positivo en una prueba antidopaje en 2024.

Según informó el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el joven atleta de 21 años dio positivo a epitrenbolona, un esteroide anabólico durante el control que se realizó el pasado 26 de marzo de 2024.

La decisión del TAS deja a la joven promesa fuera de toda competencia internacional como el Campeonato Mundial de Tokio, el cual iniciará este sábado 13 de septiembre.

El caso se remonta a la primavera de 2024, en marzo, cuando Knighton fue sometido a un control de dopaje fuera de las competencias regulares.

El resultado de dicho test dio positivo por epitrenbolona, por lo que fue suspendido de manera provisional por un tribunal de arbitraje estadounidense.

Sin embargo, Agencia Mundial Antidopaje y la World Athletics le solicitaron al TAS invalidar del tribunal estadounidense que lo absolvió en junio de 2024 tras acreditar la tesis de la contaminación alimentaria presentada por el deportista.

Erriyon se defendió diciendo que había consumido una carne de res que estaba contaminada con epitrenbolona, lo que fue aceptado en un primer fallo y le permitió competir en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

No obstante, la Agencia Mundial Antidopaje y la World Athletics presentaron una apelación formal ante el TAS solicitado que el atleta fuera suspendido por cuatro años.

La audiencia para determinar la decisión final del caso entorno a Knighton se dio el 23 y 24 de junio en Lausana, en donde se evaluaron las pruebas y argumentos presentados.

En esa audiencia, el TAS detalló que no existe prueba que permita concluir que la carne de res que consumió el velocista pudiera contener “residuos de trembolona en la cantidad necesaria para provocar el resultado analítico adverso del atleta”.

Con apenas 21 años, Erriyon Knighton, es considerado una de las mayores promesas del atletismo en Estados Unidos.

El velocista ganó medalla de bronce en el Mundial de 2022 que se llevó a cabo en Eugene, en Estados Unidos; y también se quedó con la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2023, en Budapest, Hungría.