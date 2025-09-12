Colombianos sorprenden por su posición en la lista de países que más entradas han solicitado para el Mundial del 2026

La FIFA inició este 10 de septiembre el proceso de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante las primeras 24 horas de preventa, sin embargo, los colombianos sorprendieron por su posición en la lista de países que más entradas han solicitado para los partidos del que es el torneo más importante del fútbol.

Con precios iniciales de asientos individuales desde 60 dólares para los partidos de la fase de grupos, hasta un máximo de unos 6.700 dólares para la final, la dinámica para comprar los tiquetes de ingreso consta de un sorteo aleatorio en el que los elegidos podrán acceder a la etapa de venta a partir del 1 de octubre.

Dentro de ese proceso, el programa deportivo Vbar de Caracol Radio, publicó en sus redes sociales la lista de siete países que más han participado para solicitar entradas en la etapa de preventa a la que solo los usuarios de tarjetas Visa tienen acceso.

En ese ranking de aficionados que más se han apuntado a participar por ingresos al Mundial, los colombianos aparecen segundos solo después de los argentinos y por encima de los brasileños, ingleses, españoles, portugueses y alemanes.

Y es que en los últimos años se ha vuelto costumbre que Colombia tenga una alta representación de hinchas en los torneos internacionales en los que participa La Tricolor.

Para el Mundial de Rusia 2018 —último en el que la selección cafetera participó—, asistieron más de 11.000 colombianos, una de las nacionalidades con más presencia en el país europeo junto a Argentina, México, Perú, Estados Unidos y China.

En Brasil 2014 se registró una cantidad de 41.000 colombianos como asistentes al Mundial según cifras oficiales de la Policía Federal de Brasil, que ubicó a Colombia como el cuarto país con más presencia en esa edición, superando a México, aunque por debajo de Chile, Argentina y Estados Unidos.

Para la edición que se avecina, cabe resaltar, la venta tendrá un límite de cuatro ingresos por persona por partido y nadie podrá comprar más de 40 tiquetes para todo el torneo.

Otra venta de entradas se lanzará en los próximos meses y se espera que la inscripción para la segunda fase se realice del 27 al 31 de octubre, con ventas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

La tercera fase comenzará poco después del sorteo del Mundial a celebrarse en Washington el 5 de diciembre, cuando los aficionados podrán presentar solicitudes para partidos específicos.

Ya con la llegada del certamen, los hinchas podrán comprar los boletos restantes por orden de llegada.

La FIFA anunció en un comunicado que planea ofrecer productos adicionales, como entradas para aficionados que deseen sentarse con otros fanáticos del mismo equipo e ingresos condicionales para hinchas que deseen reservar un lugar en las posibles rondas de eliminación directa.

El organismo rector del fútbol anunció además a comienzos de mes una plataforma oficial de reventa que no tendrá límite de valores en las ofertas por parte de los usuarios, todo con el objetivo de combatir la reventa informal, que cada vez se hace más presente a nivel internacional en los eventos de gran escala.

