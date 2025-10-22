Rafael Dudamel tuvo un cruce fuerte de palabras con un periodista tras la derrota del Deportivo Pereira: “apareces nada más cuando perdemos”

Deportivo Pereira, equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, sufrió un revés en el Copa Betplay tras caer eliminado en la tanda por penaltis 1-2 en los cuartos de final ante el Envigado, luego de un empate en el global 2-2.

Esta derrota y su situación en la liga local, en la que marcha en la posición 14, fuera de los ocho finalistas y cerca de la eliminación, ha generado muchos cuestionamientos contra el entrenador venezolano por el desempeño del equipo, que también ha tenido dificultades económicas.

En la rueda de prensa, tras la eliminación de copa, a Dudamel le cuestionaron la ineficiencia del Pereira en los penaltis, pues solo marcó un gol y el guardameta del Envigado, Andrés Tovar, atajó tres cobros, y la respuesta del venezolano mostró su inconformismo con la pregunta.

“Se ganó en los 90 minutos, pero en los penales el Deportivo Pereira no sacó la jerarquía, fue superior un arquero joven que los experimentados del equipo, qué pasó en los penales, esto es como en el colegio, cuando los alumnos no se preparan para los exámenes se nota y hoy se notó que el Pereira no preparó los penales y usted lo dijo, el otro equipo estudió los penales, ustedes qué tanto los estudiaron”, fue la pregunta del periodista y llegó la respuesta de Dudamel.

“Me extrañó no verte la vez pasada que le ganamos a Millonarios, apareces nada más cuando perdemos, a mí me gusta la valentía y no tengo tempo para discutir contigo. Hoy la virtud fue del arquero, la edad no determina nada. Entrar a desmeritar el trabajo del arquero del otro equipo sería absurdo, hoy lamentablemente nos ha costado perder, pero entrenamos los penaltis todos los días, pero te veo poco en los entrenamientos porque entrenamos penaltis muy temprano, te gusta dormir mucho”, contesto el venezolano y las reacciones no se han hecho esperar.

“De acuerdo con Dudamel, penal mal cobrado el que va afuera, el resto es virtud o del arquero o del cobrador”, “parece que el periodista le tiene rabia”, “pues si se vio raro esa tanda de penaltis del Pereira, parecía que no quisieran cobrar”, “Dudamel tiene que aceptar sus errores”, “el ego de Dudamel no lo deja ni pensar”, entre otros.

Lo cierto es que Envigado hizo historia al clasificarse a las semifinales de la Copa Betplay por primera vez en su historia y espera seguir en racha derrotando al Medellín y llegando a la final, mientras que el Pereira enfrentará la próxima fecha de la liga a Águilas Doradas y espera hacer la épica ganado los puntos restantes y clasificando a la fase final.