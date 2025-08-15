NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
La Vinotinto

Referente de La Vinotinto llega a Colombia y se reúne con excompañeros con los que ganó título continental

agosto 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección venezolana en 2019 - Foto AFP
Selección venezolana en 2019 - Foto AFP
Pese a no haber sido un titular indiscutible con la absoluta de Venezuela, su experiencia y calidad lo convirtieron en un jugador importante y respetado dentro de la FVF.

Un referente de La Vinotinto volvió a Colombia y se reunió este jueves con un par de excompañeros con los que ganó varios títulos importantes, entre ellos un torneo continental.

La noticia se confirmó tras varias publicaciones no solo de los jugadores con los que compartió vestuario durante algunos años, sino por varios posts del mismo venezolano.

o

Además de fotos juntos compartiendo algunas cervezas y algo de comida en el restaurante de uno de ellos, también se les vio dentro de una cancha de fútbol donde jugaron un partido para celebrar el reencuentro.

Se trata del futbolista retirado Luis Manuel Seijas, quien fue internacional con La Vinotinto y es considerado uno de los referentes en la historia del combinado nacional.

Pese a no haber sido titular indiscutible con la absoluta de Venezuela, su experiencia y calidad lo convirtieron en un jugador importante y respetado dentro de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Seijas, que vive en los Estados Unidos, volvió esta semana a Colombia donde brilló con Independiente Santa Fe, equipo en el que logró, entre otros títulos, el de la Copa Conmebol Sudamericana, y se reunió con algunos de sus entonces compañeros con los que obtuvo aquel título.

La primera publicación de la que parecía ser una cita entre amigos fue subida por el argentino también retirado Omar Sebastián Pérez, ídolo, al igual que Seijas, del equipo bogotano.

En la imagen que difundió el recordado mediocampista gaucho se les ve a ambos junto al colombiano Yulián Anchico, que también formó parte de aquel equipo que logró la gloria continental en 2015.

Asimismo, estuvo presente otro argentino, Maximiliano Flotta, que, pese a no tener la misma trascendencia para el palmarés cardenal, pues se fue poco antes de que comenzara la llamada época dorada del club, es recordado con un cariño especial por la hinchada gracias al desempeño que mostraba en el medio defensivo.

Junto a los jugadores hizo presencia el chef argentino Albert Suite, quien hace parte de la cocina del restaurante de Pérez, llamado 'Santiago del Estero Parrilla Argentina', cuyo nombre está inspirado en el lugar de nacimiento del 'Bocha'.

El periodista Miguel París hizo una captura de la foto que fue subida a las historias del Instagram de Pérez y aseguró que "la manada se volvió a juntar" en menos de 24 horas luego de la llegada de Seijas a Colombia, publicación que el venezolano citó y agregó jocosamente: "y ya tiramos paredes también".

Y es que el sitio gastronómico y futbolero tiene en la parte trasera de sus instalaciones una cancha que pertenece a su vez a la escuela de fútbol del exjugador, llamada 'Academia OP 10'.

En ese terreno de juego aficionado, cabe resaltar, el excapitán de 'Los Leones' organiza partidos amistosos cada jueves con sus excolegas, para los que realiza dinámicas en las que asisten algunos hinchas de Santa Fe, actual campeón del fútbol colombiano.

El último jueves no fue la excepción y en aras de sacar provecho de la visita del venezolano, Pérez organizó un partido en la cancha del lugar ubicado en Chía, municipio situado unos 10 kilómetros al norte de Bogotá.

o

El mismo '10' subió otra foto a Instagram el viernes, esta vez como post, de la noche del jueves en las que, vistiendo ropa deportiva, se les ve listos para jugar, una vez más, a los que fueron los integrantes y protagonistas de la época más importante del 'Expreso Rojo'.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Vinotinto

Santa Fe

Liga BetPlay Dimayor

Copa Sudamericana

Conmebol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Deportes

Ver más
Freddy Rincón | Foto: AFP
Freddy Rincón

La cruda declaración de un reconocido entrenador colombiano sobre la muerte de Freddy Rincón: “lo mataron los amigos que lo invitaron a tomar trago”

Jorge Giménez, presidente de la FVF / FOTO: EFE
La Vinotinto

“Ahora nos toca ganarle a Colombia en casa”: las palabras del presidente de FVF por lo que los venezolanos le piden “humildad”

Fredy Guarín, exfutbolista de la Selección Colombia - Foto: EFE
Fredy Guarín

"Es oficial": ella es María José Rojas, la mujer que conquistó el corazón de Fredy Guarín

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Un sexto implicado en el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay se entregó a las autoridades en Colombia

Planeta Marte - Foto de referencia: EFE
Marte

La NASA capturó la imagen más nítida de Marte nunca antes vista aprovechando sus cielos despejados

Freddy Rincón | Foto: AFP
Freddy Rincón

La cruda declaración de un reconocido entrenador colombiano sobre la muerte de Freddy Rincón: “lo mataron los amigos que lo invitaron a tomar trago”

Michael Borrego, detenido en Alligator Alcatraz
Alligator Alcatraz

"Lo maltratan mucho, esto no es una prisión, es un centro de concentración": madre de hombre detenido en Alligator Alcatraz

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Jorge Giménez, presidente de la FVF / FOTO: EFE
La Vinotinto

“Ahora nos toca ganarle a Colombia en casa”: las palabras del presidente de FVF por lo que los venezolanos le piden “humildad”

Fredy Guarín, exfutbolista de la Selección Colombia - Foto: EFE
Fredy Guarín

"Es oficial": ella es María José Rojas, la mujer que conquistó el corazón de Fredy Guarín

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano