Referente de La Vinotinto llega a Colombia y se reúne con excompañeros con los que ganó título continental

Un referente de La Vinotinto volvió a Colombia y se reunió este jueves con un par de excompañeros con los que ganó varios títulos importantes, entre ellos un torneo continental.

La noticia se confirmó tras varias publicaciones no solo de los jugadores con los que compartió vestuario durante algunos años, sino por varios posts del mismo venezolano.

Además de fotos juntos compartiendo algunas cervezas y algo de comida en el restaurante de uno de ellos, también se les vio dentro de una cancha de fútbol donde jugaron un partido para celebrar el reencuentro.

Se trata del futbolista retirado Luis Manuel Seijas, quien fue internacional con La Vinotinto y es considerado uno de los referentes en la historia del combinado nacional.

Pese a no haber sido titular indiscutible con la absoluta de Venezuela, su experiencia y calidad lo convirtieron en un jugador importante y respetado dentro de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Seijas, que vive en los Estados Unidos, volvió esta semana a Colombia donde brilló con Independiente Santa Fe, equipo en el que logró, entre otros títulos, el de la Copa Conmebol Sudamericana, y se reunió con algunos de sus entonces compañeros con los que obtuvo aquel título.

La primera publicación de la que parecía ser una cita entre amigos fue subida por el argentino también retirado Omar Sebastián Pérez, ídolo, al igual que Seijas, del equipo bogotano.

En la imagen que difundió el recordado mediocampista gaucho se les ve a ambos junto al colombiano Yulián Anchico, que también formó parte de aquel equipo que logró la gloria continental en 2015.

Asimismo, estuvo presente otro argentino, Maximiliano Flotta, que, pese a no tener la misma trascendencia para el palmarés cardenal, pues se fue poco antes de que comenzara la llamada época dorada del club, es recordado con un cariño especial por la hinchada gracias al desempeño que mostraba en el medio defensivo.

Junto a los jugadores hizo presencia el chef argentino Albert Suite, quien hace parte de la cocina del restaurante de Pérez, llamado 'Santiago del Estero Parrilla Argentina', cuyo nombre está inspirado en el lugar de nacimiento del 'Bocha'.

El periodista Miguel París hizo una captura de la foto que fue subida a las historias del Instagram de Pérez y aseguró que "la manada se volvió a juntar" en menos de 24 horas luego de la llegada de Seijas a Colombia, publicación que el venezolano citó y agregó jocosamente: "y ya tiramos paredes también".

Y es que el sitio gastronómico y futbolero tiene en la parte trasera de sus instalaciones una cancha que pertenece a su vez a la escuela de fútbol del exjugador, llamada 'Academia OP 10'.

En ese terreno de juego aficionado, cabe resaltar, el excapitán de 'Los Leones' organiza partidos amistosos cada jueves con sus excolegas, para los que realiza dinámicas en las que asisten algunos hinchas de Santa Fe, actual campeón del fútbol colombiano.

El último jueves no fue la excepción y en aras de sacar provecho de la visita del venezolano, Pérez organizó un partido en la cancha del lugar ubicado en Chía, municipio situado unos 10 kilómetros al norte de Bogotá.

El mismo '10' subió otra foto a Instagram el viernes, esta vez como post, de la noche del jueves en las que, vistiendo ropa deportiva, se les ve listos para jugar, una vez más, a los que fueron los integrantes y protagonistas de la época más importante del 'Expreso Rojo'.