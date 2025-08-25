Jugador del Bayern Múnich con paso por Inglaterra ya está siendo comparado con Franck Ribéry por otra leyenda del equipo por su desempeño

Tras el gran arranque de temporada para el Bayern Múnich, aficionados y referentes del equipo se han entusiasmado con la que ha se ha convertido en una prometedora plantilla para los objetivos del club en esta nueva campaña, en la que ya suma un título con apenas dos partidos jugados.

Y es que además de haber salido campeones de la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart, los bávaros golearon por seis goles al RB Leipzig en el debut de la Bundesliga, de la que los dirigidos por Vincent Kompany son los actuales campeones.

VEA TAMBIÉN Con acordeón en mano: Luis Díaz deslumbró durante la sesión de fotos para su primer Oktoberfest con el Bayern Múnich o

En medio de ese fructífero arranque, Thomas Müller, leyenda del Bayern que abandonó el club la temporada pasada, comparó a una de las estrellas de la vigente nómina del equipo con el astro del fútbol Franck Ribéry, otro ídolo para el conjunto de Múnich.

Se trata del británico nacionalizado francés Michael Olise, que ya está dejando atónitos a sus rivales desde el inicio de la temporada, y sobre el que Müller declaró al diario alemán Sport Bild que "puede convertirse en el jugador que lidere al Bayern en el futuro, como lo hizo Franck Ribéry en mi época".

El reciente desempeño de Olise, que antes de llegar a Alemania jugó en el Crystal Palace F. C. de la Premier League, ha sido evidente dentro de la cancha junto con el notable rendimiento del colombiano recién incorporado Luis Díaz, que también llegó desde Inglaterra, donde figuró con el Liverpool.

Con su incontenible alegría por el juego y al igual que Díaz, 'El Mago' Olise destacó en el más reciente festival de anotaciones desde el nuevo planteamiento del equipo muniqués, por lo que podría marcar una era al estilo Ribéry, oriundo de Francia.

Müller agregó que ya veía a Olise "por su forma de actuar y su compromiso con el rendimiento, como un jugador clave para los próximos años".

Pero también dijo que, aunque ambos son muy diferentes, el jugador de 23 años es "también un tipo que deja clara su idea: "¡Dame el balón, yo me encargo!", y de esa manera, de acuerdo con el alemán, "se puede liderar un equipo sin ser un gran orador".

Las declaraciones del goleador se ven respaldadas en que Olise muestra un atrevimiento importante dentro del campo, pero tras el pitazo final no es precisamente un hombre de muchas palabras.

"Michael (Olise) es un jugador excepcional. Tiene un talento extraordinario", elogió el director deportivo Christoph Freund al habilidoso extremo, que abrió el marcador para al Bayern frente a un RB desbordado y también marcó el tercer tanto.

El miércoles el Bayern se enfrentará ahora al Wehen Wiesbaden, equipo de tercera división, en la que es la primera ronda de la Copa DFB-Pokal.

Para ese encuentro los aficionados esperan que se repita la goleada con Olise, Díaz, Harry Kane y Joshua Kimmich como protagonistas, quienes han dejado deslumbrados al Allianz Arena.

La inversión de 57 millones de euros que hizo el Bayern en Olise, y la de 75 millones que hizo en Luis Díaz, ha dado sus frutos hasta ahora.

El francés, que se unió al club alemán en julio de 2024, suma 57 partidos oficiales en los que ha marcado 22 goles y ha dado 23 asistencias, lo que ha elevado su valor de mercado hasta 100 millones de euros.

VEA TAMBIÉN Con golazo y doble asistencia Luis Díaz debutó en la Bundesliga en el triunfo del Bayern Múnich ante el Leipzig o

'Lucho', por su parte, llegó apenas en julio del presente año y en las dos apariciones que ha tenido con el equipo ha anotado gol, aparte de asistir en dos ocasiones a sus compañeros, fiel muestra de lo que se ve en cancha con un engranaje especial en la propuesta ofensiva de Kompany.