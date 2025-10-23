Reviven video de Pelé y Maradona jugando a no dejar caer el balón con pases de cabeza a propósito del día en que 'El Rey' cumpliría 85 años

Aficionados revivieron un video del fallecido e icónico futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, jugando con el también hoy difunto argentino Diego Maradona a no dejar caer el balón con pases de cabeza, a propósito del día en el que 'El Rey' celebraría su cumpleaños número 85.

Pelé nació el 23 de octubre de 1940 y cada año, incluso desde que falleció a causa de un cáncer de colon a sus 82, la afición recuerda lo que el brasileño, considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de la historia, le aportó al deporte 'Rey'—mismo apodo de Pelé—.

"Hoy (jueves), que el gran Pelé cumpliría 85 años, es un momento ideal para recordar cuando jugó con Maradona al que no caiga con pases ¡de cabeza! Qué genios, por favor", escribió un internauta en redes y compartió las imágenes de un momento que invadió la nostalgia de los seguidores del fútbol.

En el clip se puede ver que, durante la transmisión del show llamado 'La Noche del 10', presentado por Maradona y emitido en la televisión argentina en el Canal Trece durante 2005, los dos referentes del deporte deciden deleitar, una vez más, al público con su destreza con la pelota, esta vez en un ejercicio en equipo.

"El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted", le manifiesta Maradona a Pelé durante una entrevista que hacía parte del programa, que tuvo trece episodios en los que también hubo apariciones de otras figuras como Roberto Carlos y Zinedine Zidane.

A la propuesta del ídolo de La Albiceleste, Pelé responde "¿Será que lo hacemos?" y el exfutbolista que presentaba el programa le dice eufóricamente "Dale", mientras se levanta de su silla con un balón que había tenido en sus manos desde que planteo la propuesta.

Luego de que Pelé expresa "qué carajo…" indicando que no tendrá problema para aventurarse futbolísticamente con quien nunca disputó ningún partido oficial ni siquiera en equipos rivales, Maradona rebota el balón en el suelo y Pelé le pasa su chaqueta a uno de los asistentes para empezar con la dinámica tras el "a ver", de Maradona, que marcó el inicio de un minuto para la historia.

El ejercicio es completado con éxito y en medio de los 27 pases consecutivos que lograron sin interrupción se escuchó una gran ovación del público que celebraba el emblemático momento, así como expresiones de ambos exjugadores que dejaban evidenciar que también estaban disfrutando la actividad.

Tras la finalización con un control de Maradona con la cabeza que atrapó con su mano derecha, ambas estrellas se dieron un intenso y extenso abrazo mientras sonreían y tanto el público como los encargados del estudio, rompieron en aplausos hasta que Maradona le expresó, casi al oído a Pelé: "Muchas gracias".