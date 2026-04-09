Richard Ríos estaría en el radar de un equipo de la Serie A de Italia, el cual ya habría establecido contacto con el entorno del jugador

El futbolista colombiano, Richard Ríos, quien actualmente milita en el Benfica de Portugal, se encontraría en el radar de un equipo del fútbol italiano, el cual vería en el centrocampista una alternativa para el mediocampo de cara a la siguiente temporada.

De acuerdo con la información compartida en el portal web del periodista deportivo de Italia, Gianluca Di Marzio, el conjunto de la Serie A interesado en el mediocampista de la selección Colombia sería el Napoli.

“Richard Ríos, centrocampista colombiano de la clase 2000, es el primer gran objetivo real del mercado de fútbol del Nápoles”, indicó.

Ríos sería uno de los primeros candidatos que tendría dentro de su lista el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, para reforzar el mediocampo en la próxima temporada, motivo por el cual ya habrían establecido contacto exploratorio con el entorno del jugador de 25 años.

El director deportivo Manna ya ha estado trabajando en esta importante pista durante unos días. Se han producido contactos serios, concretos y profundos tanto con las partes involucradas, con los fiscales brasileños del jugador como con algunos intermediarios portugueses”, expresó Di Marzio.

Eso sí, dejó claro que, de momento, no hay ofertas oficiales por el mediocampista de la selección Colombia.

Según el periodista italiano, de llegarse a adelantar negociaciones por Richard Ríos, la cifra sobre la mesa por los derechos deportivos del futbolista colombiano tendría que superar la cifra de los 30 millones de euros. Esto teniendo en cuenta que el Benfica pagó 27 millones de euros al Palmeiras.

Esto no es novedad; desde mediados del año 2025, el volante colombiano ha causado un gran interés a los equipos italianos. Recordemos que durante el mercado de fichajes estuvo muy cerca de reforzar a la AS Roma, pero las negociaciones no prosperaron con el Verdao, debido a la demora del conjunto italiano.

¿Cómo le ha ido a Richard Ríos en el Benfica?

Ríos, quien se sumó a las filas del conjunto portugués a mediados de 2025, se ha ido ganando un lugar dentro de la titular del equipo que dirige José Mourinho, quien ha depositado su confianza en el cafetero, quien en la vigente temporada suma un total de 39 partidos en las tres diferentes competencias que afronta el club, con el cual ya ha anotado en 5 ocasiones y ha hecho la misma cantidad de asistencias.