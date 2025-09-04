Se acercan las semifinales del US Open: ¿quién tiene la ventaja, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz?

El US Open es uno de los torneos más importantes y esperados del calendario tenístico. Este evento, que cierra la temporada de los Grand Slams, reúne a los mejores jugadores del mundo en una competencia de alto nivel. La edición de este año comenzó el 18 de agosto y llegará a su fin el 7 de septiembre.

Este 5 de septiembre, el Arthur Ashe Stadium será el escenario de una de las semifinales más anticipadas: el enfrentamiento entre Novak Djokovic, de 38 años, y Carlos Alcaraz, de 22. A pesar de la notable diferencia de edad, ambos se consideran los mejores tenistas del momento y su duelo promete ser histórico.

Djokovic, leyenda del tenis mundial, acumula 24 títulos de Grand Slam y ha disputado 37 finales en torneos de esta categoría. En su camino, ha enfrentado a gigantes del deporte como Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray y Jo-Wilfried Tsonga, entre otros.

Alcaraz, por su parte, ha logrado un ascenso meteórico en el circuito profesional. Con 22 títulos a su nombre, ya fue campeón del US Open en 2022, lo que lo convirtió en uno de los tenistas más jóvenes en ganar un Grand Slam.

De acuerdo con un análisis publicado por The Guardian, este enfrentamiento representa un duelo entre dos estilos excepcionales: la potencia ofensiva, variedad y creatividad de Alcaraz frente a la increíble capacidad de Djokovic para absorber presión, mantener la profundidad en sus golpes, cambiar el ritmo del juego y tomar decisiones tácticas precisas.

El partido se disputará durante el día, una condición que podría favorecer a Alcaraz, ya que su velocidad, reflejos y efecto en la bola suelen verse potenciados bajo la luz solar.

Hasta ahora, Djokovic y Alcaraz se han enfrentado en ocho ocasiones, y esta semifinal marcará su noveno encuentro, añadiendo un nuevo capítulo a una rivalidad que sigue creciendo y capturando la atención del mundo del tenis.