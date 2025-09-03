NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Novak Djokovic

Novak Djokovic vivió un tenso cruce con el público del US Open en su triunfo sobre el estadounidense Taylor Fritz

septiembre 3, 2025
Por: Diana Pérez
Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic | Foto: EFE
Su victoria también fue especial, pues coincidió con el cumpleaños de su hija Tara, a quien le dedicó una especial celebración.

En las últimas horas, el serbio Novak Djokovic logró clasificarse a la semifinal del US Open tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz.

En el emocionante partido en el que ‘Nole’ le recordó al mundo la razón por la que es considerado uno de los mejores tenistas del mundo se dio un momento de alta tensión.

Pero el momento de tensión no fue con su rival, sino con el público que lo silbó y abucheó durante gran parte del encuentro.

Cuando el partido iba en la tercera manga con Fritz, quien iba 2-1 arriba, sin embargo, durante el servicio Djokovic cometió una doble falta.

Luego de que se cobrara la doble falta, Novak se acercó hasta el juez de silla y le reclamo por no hacer callar a los aficionados que no paraban de silbarlo y abuchearlo durante su servicio.

Djokovic se le acerca y le dice: “¿Qué vas a hacer? ¿Qué viste?”, a lo que el juez de silla le responde: “no va a ayudar en nada Novak”.

Tras una breve discusión, el número 7 en el mundo, claramente frustrado, volvió a su lugar para sacar; pero el comportamiento del público no cambió.

Pese a este comportamiento por parte del público no impidió que ‘Nole’ derrotara al estadounidense 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 pasando a la siguiente fase.

o

La respuesta del serbio al comportamiento de los aficionados llegó cuando decidió recorrer la cancha, tras su triunfo, lanzándole besos al público que tanto lo abucheó.

Los usuarios en redes han asegurado que es lo que ha tenido que vivir Novak en cada fase y partido que ha disputado del US Open.

“Ha sido igual durante todo el torneo”, “Los aficionados del US Open se enfadan con Novak si dice una sola palabra”, “La multitud está siendo grosera”, “Él tiene toda la razón”, “‘No va a ayudar’, eso no te corresponde a ti decidirlo”, “Esta multitud de Nueva York en el estadio Ashe es vergonzosa”, son algunos de los comentarios.

Su triunfo llegó con un nuevo récord, el serbio alcanzó su semifinal número 53 en torneos de Grand Slam y sumó su victoria número 397 en este tipo de torneos.

Su victoria también fue especial, pues coincidió con el cumpleaños de su hija Tara, a quien le dedicó una especial celebración.

En la entrevista en cancha, el serbio hizo un corazón ante la cámara y dijo: “esto es un regalo para mi hija, que está cumpliendo años”.

Además, hizo un pequeño baile inspirado en la famosa canción ‘Soda Pop’ de la película de Netflix, ‘K-pop Demon Hunters’.

Ahora, Novak se enfrentará a Carlos Alcaraz el viernes 5 de septiembre para ver cuál de los dos pasa a la gran final del US Open.

Sobre el partido contra el español, Djkovic afirmó que: “Necesitaré mi mejor tenis, estar a la altura de la ocasión. Normalmente me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, solo que ahora no sé cómo estará mi cuerpo en un par de días, así que trataré de hacer todo lo posible con mi equipo para llegar preparado”.

Y señaló que tiene claro que todos quieren que la final del Abierto de Estados Unidos sea entre Alcaraz y Sinner, pero que intentará dañar esos planes.

“Todo el mundo está anticipando cada final entre ellos dos, así que intentaré estropear los planes de la mayoría de la gente”, puntualizó.

Temas relacionados:

Novak Djokovic

US Open

Tenis

Tenista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Más de Deportes

Ver más
La bielorrusa Aryna Sabalenka en Cincinnati. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka respondió al público en una entrevista desde la cancha a "burlas": "Es muy importante para mí"

Once Caldas venció en el juego de ida de los octavos de final a Huracán - Foto: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas, el único equipo colombiano que sacó ventaja en los juegos de ida de los octavos de final en los torneos internacionales

El tenista español Carlos Alcaraz en el US Open (AFP)
Carlos Alcaraz

El tenista Carlos Alcaraz desafía a la física con lanzamiento detrás de su espalda en jugada que hizo parar al público de los asientos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Miguel Uribe Londoño es precandidato presidencial | Foto EFE
Colombia

Miguel Uribe Londoño exigió al Gobierno de Colombia que declare al Cartel de los Soles como grupo terrorista y criticó envío de soldados a zona fronteriza con Venezuela

Federico Starnone - Fofos, Policía Nacional de Colombia
Captura

Capturan en Colombia a capo de la mafia italiana y "comprador mayorista" de cocaína: fue visto tomando café en su casa y luego lo apresaron

La bielorrusa Aryna Sabalenka en Cincinnati. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka respondió al público en una entrevista desde la cancha a "burlas": "Es muy importante para mí"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Once Caldas venció en el juego de ida de los octavos de final a Huracán - Foto: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas, el único equipo colombiano que sacó ventaja en los juegos de ida de los octavos de final en los torneos internacionales

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio | Foto EFE
La Tarde

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto: EFE
Perú

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano