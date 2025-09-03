Novak Djokovic vivió un tenso cruce con el público del US Open en su triunfo sobre el estadounidense Taylor Fritz

En las últimas horas, el serbio Novak Djokovic logró clasificarse a la semifinal del US Open tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz.

En el emocionante partido en el que ‘Nole’ le recordó al mundo la razón por la que es considerado uno de los mejores tenistas del mundo se dio un momento de alta tensión.

Pero el momento de tensión no fue con su rival, sino con el público que lo silbó y abucheó durante gran parte del encuentro.

Cuando el partido iba en la tercera manga con Fritz, quien iba 2-1 arriba, sin embargo, durante el servicio Djokovic cometió una doble falta.

Luego de que se cobrara la doble falta, Novak se acercó hasta el juez de silla y le reclamo por no hacer callar a los aficionados que no paraban de silbarlo y abuchearlo durante su servicio.

Djokovic se le acerca y le dice: “¿Qué vas a hacer? ¿Qué viste?”, a lo que el juez de silla le responde: “no va a ayudar en nada Novak”.

Tras una breve discusión, el número 7 en el mundo, claramente frustrado, volvió a su lugar para sacar; pero el comportamiento del público no cambió.

Pese a este comportamiento por parte del público no impidió que ‘Nole’ derrotara al estadounidense 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 pasando a la siguiente fase.

VEA TAMBIÉN La FIFA da a conocer el precio de las entradas para el Mundial de 2026: esto cuestan las más baratas y más caras o

La respuesta del serbio al comportamiento de los aficionados llegó cuando decidió recorrer la cancha, tras su triunfo, lanzándole besos al público que tanto lo abucheó.

Los usuarios en redes han asegurado que es lo que ha tenido que vivir Novak en cada fase y partido que ha disputado del US Open.

“Ha sido igual durante todo el torneo”, “Los aficionados del US Open se enfadan con Novak si dice una sola palabra”, “La multitud está siendo grosera”, “Él tiene toda la razón”, “‘No va a ayudar’, eso no te corresponde a ti decidirlo”, “Esta multitud de Nueva York en el estadio Ashe es vergonzosa”, son algunos de los comentarios.

Su triunfo llegó con un nuevo récord, el serbio alcanzó su semifinal número 53 en torneos de Grand Slam y sumó su victoria número 397 en este tipo de torneos.

Su victoria también fue especial, pues coincidió con el cumpleaños de su hija Tara, a quien le dedicó una especial celebración.

En la entrevista en cancha, el serbio hizo un corazón ante la cámara y dijo: “esto es un regalo para mi hija, que está cumpliendo años”.

Además, hizo un pequeño baile inspirado en la famosa canción ‘Soda Pop’ de la película de Netflix, ‘K-pop Demon Hunters’.

Ahora, Novak se enfrentará a Carlos Alcaraz el viernes 5 de septiembre para ver cuál de los dos pasa a la gran final del US Open.

Sobre el partido contra el español, Djkovic afirmó que: “Necesitaré mi mejor tenis, estar a la altura de la ocasión. Normalmente me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, solo que ahora no sé cómo estará mi cuerpo en un par de días, así que trataré de hacer todo lo posible con mi equipo para llegar preparado”.

Y señaló que tiene claro que todos quieren que la final del Abierto de Estados Unidos sea entre Alcaraz y Sinner, pero que intentará dañar esos planes.

“Todo el mundo está anticipando cada final entre ellos dos, así que intentaré estropear los planes de la mayoría de la gente”, puntualizó.