Siete horas y 18 entradas: el juego 3 de la Serie Mundial 2025 de la MLB alcanza marcas históricas con dos beisbolistas venezolanos presentes

El tercer juego de la Serie Mundial 2025 de la MLB alcanzó marcas históricas con dos beisbolistas venezolanos presentes en el histórico encuentro de los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers.

En el partido el estadounidense Freddie Freeman conectó un jonrón para derrotar a los Blue Jays en un clásico de la Serie Mundial de siete horas y 18 entradas que igualó un récord y alcanzó otros importantes para darle a los Dodgers una victoria de 6-5 el lunes.

Miguel Rojas fue uno de los venezolanos que hicieron presencia en el juego. Se desempeña sobre todo como campocorto y hace parte de los Dodgers. Su compatriota Andrés Giménez también fue protagonista con su papel en la segunda base del equipo torontoniano.

La victoria ubicó a los Dodgers 2-1 arriba en la serie de campeonato de las Grandes Ligas de Béisbol al mejor de siete. El cuarto juego se jugará este martes en Los Ángeles.

El jonrón ganador de Freeman coronó una noche de drama extraordinario que vio a ambos equipos enfrentarse en una batalla de ida y vuelta similar a una pelea de boxeo de peso pesado.

El juego igualó al más largo en la historia de la Serie Mundial, la victoria de los Dodgers en 18 entradas sobre los Medias Rojas de Boston en el campeonato de 2018. Aquella también se ganó por walk-off, o jonrón de salida.

Asimismo, otra marca que dejó el encuentro fue que el japonés Shohei Ohtani, que llegó nueve veces en un solo partido, se convirtió en el primer jugador en la historia de la postemporada en recibir cuatro bases por bolas intencionales en un solo juego.

Además de ser un talentoso lanzador, Ohtani es principalmente reconocido por su habilidad para batear, casi sin margen de error, por lo que los angelinos preferían dejarle pasar en lugar de arriesgarse a que conectara otro jonrón en el mismo duelo en que logró ser el primer beisbolista en registrar cuatro hits de extrabase —cuatro imparables y dos home runs— en un partido de Serie Mundial desde 1906.

Pero esos no fueron los únicos récords que dejó la histórica noche en la que ambos conjuntos utilizaron por primera vez a 19 lanzadores en total entre ambos, y es que Los Dodgers y los Blue Jays tuvieron por primera vez a 31 corredores que se quedaron en base.

Además de haber sido el partido de playoffs más largo en la historia de los Blue Jays, el bullpen de los Dodgers lanzó nueve entradas consecutivas sin recibir una sola carrera en contra. El equipo estadounidense empleó a 10 lanzadores, cifra a la que ningún equipo había llegado en una Serie Mundial.

"Este tomó un poco más de tiempo, pero este juego fue increíble", dijo Freeman, considerado el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, a la prensa.

Ohtani, por su parte, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, liderará a los Dodgers desde el montículo de lanzamiento en el cuarto juego.

"Lo que más importa es que ganamos y lo que logré hoy está en el contexto de este juego, Lo que más importa es que pasemos la página y juguemos el siguiente partido", señaló el japonés Ohtani, quien agregó que quería irse a dormir "lo más pronto posible" para poder prepararse.