“Sigo trabajando para mejorar”: las palabras de Jhon Arias, quien anhela aportarle lo mejor de su fútbol al Wolverhampton

El futbolista cafetero Jhon Arias, a finales del mes de julio, se sumó a las filas del Wolverhampton, escuadra con la que vive su primera experiencia en el balompié europeo, y en la cual de a poco se ha ido ganando un lugar en la titularidad del equipo dirigido por Vítor Pereira.

Desde su llegada al equipo de la Premier League, el extremo colombiano de 28 años ha disputado un total de 439 minutos, en ocho juegos, seis por la Liga y dos por la Carabao Cup, en los cuales en tres de ellos ha sido inicialista.

En su más reciente salida con los Lobos ante el Tottenham, en el juego válido por la sexta fecha de la liga inglesa, el centrocampista colombiano fue una de las figuras destacadas del encuentro que terminó 1-1.

Durante su estadía en el terreno de juego, el nacido en Quibdó mantuvo el equilibrio en la mitad de la cancha y generó peligro en ataque gracias a su desequilibrio y habilidad con el balón para llegar al área rival.

VEA TAMBIÉN Bajas sensibles para la selección Colombia: estos son los tres jugadores que se perderán los amistosos contra México y Canadá o

Esto es una muestra significativa en el proceso del futbolista colombiano, que de a poco se va adaptando al ritmo del fútbol inglés; así lo expresó el mismo jugador con la web de su equipo, el Wolverhampton.

“Me siento bien. Me siento mejor con el equipo, con las ideas del entrenador. Creo que de a poco estoy alcanzando mi mejor versión y es importante para mí”, manifestó Jhon Arias.

El centrocampista es consciente de que puede llegar a tener un mejor rendimiento dentro del terreno de juego: “Durante la última semana he sentido que estoy jugando mejor con mis compañeros en la liga. Es una liga diferente, así que sigo trabajando para mejorar, para tener mejores actuaciones y para ayudar a mi equipo”.

Asimismo, se refirió a cómo le ha ido la adaptación a una nueva cultura: “Es diferente. La intensidad de los duelos es diferente. Creo que es muy diferente. El clima es diferente. Así que, para mí, sé que es normal la adaptación a esta liga, a este país, al idioma, pero me siento mejor y voy por buen camino”.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada; el colombiano no estaría dentro de los planes del equipo o

El próximo reto de Jhon Arias será el próximo domingo 5 de octubre, día en el que el Wolves recibirá en el estadio Molineux Stadium al Brighton, válido por la séptima fecha de la Premier League. Un encuentro en el que los dirigidos por Vítor Pereira buscarán su primera victoria del campeonato con la intención de ascender y alejarse de la parte inferior de la tabla.