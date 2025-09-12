NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Rafeel Dudamel candidato a dirigir La Vinotinto - Foto: EFE
Rafeel Dudamel candidato a dirigir La Vinotinto - Foto: EFE
La Vinotinto

Técnico del fútbol colombiano, actualmente en la Liga BetPlay, uno de los principales candidatos para dirigir La Vinotinto

septiembre 12, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los dirigentes de la FVF tendrían dentro de su lista al dos veces campeón del fútbol colombiano, quien ya sabe qué es dirigir a la selección absoluta de Venezuela.

Durante las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Venezuela dejó escapar las posibilidades de clasificarse a su primera Copa del Mundo, luego de caer ante sus similares de Argentina y Colombia, situación que llevó a que desde la Federación Venezolana de Fútbol se tomara la decisión de finalizar el vínculo con el entrenador Fernando “Bocha” Batista.

Por medio de un comunicado, la FVF agradeció el trabajo del entrenador argentino y su cuerpo técnico e, de igual manera, manifestaron que, tras no haber logrado el objetivo, determinaron no continuar con los servicios del estratega, esto con la finalidad de implementar un cambio que garantice “de proceso y consolidación”.

Tras conocerse la salida de Batista, han comenzado a sonar varios nombres de técnicos de origen venezolano para sustituirlo, dentro de los que se encuentra Rafael Dudamel, actual DT de Deportivo Pereira en el fútbol profesional colombiano.

Dudamel cuenta con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional e incluso ya sabe qué es dirigir una selección, pues estuvo al mando de procesos de las categorías Sub-17, Sub-20, como la absoluta de Venezuela.

El gran rendimiento que ha tenido en el balompié colombiano, donde ha sido campeón con el Deportivo Cali en el año 2021 y con el Atlético Bucaramanga en 2024, y en el cual en dos ocasiones ha sido catalogado como mejor entrenador del FPC, lo tendría como uno de los principales opcionados para dirigir a la Vinotinto. Así lo dio a conocer el periodista Mario Alberto Sánchez.

“El profesor Rafael Dudamel es candidato por parte de la FVF para ser el DT de la Vinotinto, 2 veces mundialista y con 1 subcampeonato del mundo categoría Sub-20”, expresó el comunicador por medio de sus redes sociales.

El nacido en San Felipe, Yaracuy, ya sabe qué es dirigir a su selección absoluta de su país, pues tuvo un proceso que duró cuatro años (2016-2020), en el cual dirigió 38 partidos, con un saldo de 12 victorias, 15 empates y 11 derrotas entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos.

Dudamel, actual entrenador del Deportivo Pereira, equipo con el que tiene contrato hasta 2026. Por tal motivo, de llegar a aceptar la dirección técnica de la Vinotinto, tendría que negociar su salida del conjunto colombiano.

o

Actualmente, los Matecañas, dirigidos por el venezolano, se encuentran en la novena posición en la Liga BetPlay Clausura 2025 con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Rafael Dudamel

FVF

Selección de Venezuela

Liga BetPlay Dimayor

Fútbol colombiano

Director técnico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"A los familiares de las víctimas se les está dando apoyo de forma inmediata": secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tras explosión en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Deportes

Ver más
Davide Ancelotti | Foto: EFE
Copa Libertadores

Hijo de Carlo Ancelotti comparó el fútbol sudamericano con el europeo tras derrota de Botafogo en la Copa Libertadores: “Son cosas que hay que considerar”

Ronaldinho - Fotos EFE
Ronaldinho

Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

Fernando Batista - Foto EFE
La Vinotinto

La Vinotinto despide al "Bocha" Batista y a todo el equipo técnico

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Daniel Ortega - AFP
Régimen de Daniel Ortega

Régimen de Nicaragua dice que despliegue de EE. UU. no se trata de una "farsa" guerra contra las drogas sino de un intento de "derrocar gobiernos"

Davide Ancelotti | Foto: EFE
Copa Libertadores

Hijo de Carlo Ancelotti comparó el fútbol sudamericano con el europeo tras derrota de Botafogo en la Copa Libertadores: “Son cosas que hay que considerar”

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional y especialista en Derecho Constitucional y Penal - Foto EFE
Honduras

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Ronaldinho - Fotos EFE
Ronaldinho

Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

Álvaro Uribe - EFE
Política

El expresidente Álvaro Uribe planea volver al Congreso de Colombia en 2026, según el director del partido Centro Democrático

Fernando Batista - Foto EFE
La Vinotinto

La Vinotinto despide al "Bocha" Batista y a todo el equipo técnico

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal