Técnico del fútbol colombiano, actualmente en la Liga BetPlay, uno de los principales candidatos para dirigir La Vinotinto

Durante las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Venezuela dejó escapar las posibilidades de clasificarse a su primera Copa del Mundo, luego de caer ante sus similares de Argentina y Colombia, situación que llevó a que desde la Federación Venezolana de Fútbol se tomara la decisión de finalizar el vínculo con el entrenador Fernando “Bocha” Batista.

Por medio de un comunicado, la FVF agradeció el trabajo del entrenador argentino y su cuerpo técnico e, de igual manera, manifestaron que, tras no haber logrado el objetivo, determinaron no continuar con los servicios del estratega, esto con la finalidad de implementar un cambio que garantice “de proceso y consolidación”.

Tras conocerse la salida de Batista, han comenzado a sonar varios nombres de técnicos de origen venezolano para sustituirlo, dentro de los que se encuentra Rafael Dudamel, actual DT de Deportivo Pereira en el fútbol profesional colombiano.

Dudamel cuenta con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional e incluso ya sabe qué es dirigir una selección, pues estuvo al mando de procesos de las categorías Sub-17, Sub-20, como la absoluta de Venezuela.

El gran rendimiento que ha tenido en el balompié colombiano, donde ha sido campeón con el Deportivo Cali en el año 2021 y con el Atlético Bucaramanga en 2024, y en el cual en dos ocasiones ha sido catalogado como mejor entrenador del FPC, lo tendría como uno de los principales opcionados para dirigir a la Vinotinto. Así lo dio a conocer el periodista Mario Alberto Sánchez.

“El profesor Rafael Dudamel es candidato por parte de la FVF para ser el DT de la Vinotinto, 2 veces mundialista y con 1 subcampeonato del mundo categoría Sub-20”, expresó el comunicador por medio de sus redes sociales.

El nacido en San Felipe, Yaracuy, ya sabe qué es dirigir a su selección absoluta de su país, pues tuvo un proceso que duró cuatro años (2016-2020), en el cual dirigió 38 partidos, con un saldo de 12 victorias, 15 empates y 11 derrotas entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos.

Dudamel, actual entrenador del Deportivo Pereira, equipo con el que tiene contrato hasta 2026. Por tal motivo, de llegar a aceptar la dirección técnica de la Vinotinto, tendría que negociar su salida del conjunto colombiano.

Actualmente, los Matecañas, dirigidos por el venezolano, se encuentran en la novena posición en la Liga BetPlay Clausura 2025 con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates.