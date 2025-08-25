Tenista bicampeona de Roland Garros quien ganó su primer título en Bogotá puso fin a su carrera tras perder en ronda inicial del US Open

La tenista francesa Caroline Garcia, ex número cuatro del mundo, puso fin a su carrera profesional este lunes con una derrota en la primera ronda del US Open, cuarto Grand Slam del año, contra la rusa Kamilla Rakhimova.

La tenista de Lyon cayó por 6-4, 4-6 y 6-3 frente a Rakhimova, de 23 años, en la cancha número 6 del Grand Slam de Nueva York, el último de 2025.

Garcia, de 31 años, fue derrotada tres años después de alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos y ganar el prestigioso WTA Finals, que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada, el pasado 7 de noviembre de 2022.

La francesa abandona el circuito con once títulos WTA, en la modalidad de sencillos, en su palmarés y una Fed Cup ganada en 2019 con Francia.

El primero de esos campeonatos lo consiguió en 2014 en Bogotá cuando ocupaba la casilla 71 de ranking mundial. El torneo de la capital colombiana, cabe resaltar, hace parte de la gama de campeonatos WTA 250 del mundo.

García, además, en la modalidad de dobles fue campeona en dos oportunidades del Grand Slam de Roland Garros. Lo logró en 2016 y 2022 con la también francesa Kristina Mladenovic jugando a su lado.

En otros resultados de la jornada de este lunes en Roland Garros, el brasileño João Fonseca y la mexicana Renata Zarazúa pusieron el brillo en el Abierto de Estados Unidos.

Zarazúa dio el primer bombazo de la competencia femenina al tumbar ante su público a Madison Keys, vigente campeona del Abierto de Australia.

Fonseca, la gran promesa del tenis latinoamericano, superó con solvencia su primera aparición en Flushing Meadows solo cuatro días después de cumplir 19 años. La perla carioca, número 45 de la ATP, venció al serbio Miomir Kecmanovic (42) por 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) y 6-3 empujado por la entusiasta afición brasileña en Nueva York.

Con una derecha que ya empieza a causar estragos, Fonseca va colocando su nombre entre los jugadores más precoces del tenis masculino.

Si el pasado febrero fue el décimo campeón más joven en la ATP con su título en Buenos Aires, este lunes se erigió en el séptimo más adelantado en superar la primera ronda de los cuatro Grand Slams en una misma temporada.

El sudamericano tendrá un duro examen en la segunda ronda con el checo Tomas Machac (22 del planeta).

Entre la delegación argentina, Francisco Comesaña se unió al ya clasificado Tomás Etcheverry con un triunfo ante la promesa local Alex Michelsen por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

En cambio, el tenis albiceleste lamentó las salidas de Sebastián Baez a manos del sudafricano Lloyd Harris (6-3, 7-5 y 6-4) y de Federico Gómez, que se inclinó tras una entretenida batalla ante el inglés Jack Draper, quinto sembrado, por 6-4, 7-5, 6-7 (7/9) y 6-2.

Otra de las decepciones del día fue la canadiense Victoria Mboko, una de las sensaciones del año en el tenis femenino especialmente con su triunfo este mes en el WTA 1000 de Montreal.

Mboko, quien cumplirá 19 años el martes, tuvo un fugaz paso por su primer US Open al caer ante la checa Barbora Krejcikova por un rotundo 6-3 y 6-2.