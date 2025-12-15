NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
LVBP

Tiburones, Navegantes y Leones 'al ras' del milagro: así de ajustada está la tabla de posiciones de la LVBP

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Fanáticos del béisbol venezolano / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: EFE / X
Fanáticos del béisbol venezolano / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: EFE / X
La plancha del torneo liguero de la pelota criolla es liderada por Bravos de Margarita.

Poco a poco se va a acabando la temporada de la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

o

Sin duda esta campaña ha sido una de las más cerradas en décadas, debido a lo apretada que está la tabla de posiciones, misma que dará a conocer a las 'novenas' que dirán presente al Round Robin.

A continuación, así se encuentra la plancha del torneo liguero de la pelota criolla:

1- Bravos de Margarita

2- Caribes de Anzoátegui (2 de diferencia).

3- Cardenales de Lara (2)

4- Águilas del Zulia (2.5)

5-T igres de Aragua (3.5)

6- Tiburones de La Guaira (4)

7- Navegantes del Magallanes (4.5)

8- Leones del Caracas (5.5)

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

o

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

Es de recordar que la Serie del Comodín tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre del año 2025 y el Round Robin se realizará entre el 2 y el 21 de enero del año 2026.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

o

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Temas relacionados:

LVBP

Tiburones de La Guaira

Navegantes del Magallanes

Leones del Caracas

Béisbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro - José Antonio Kast
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Más de Deportes

Ver más
Inter Miami, campeón de la MLS - Foto: AFP
Lionel Messi

Tercer título para Lionel Messi con el Inter Miami; el argentino se proclamó campeón de la MLS

Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Néstor Lorenzo explicó la razón por la que Jhon Durán no ha sido convocado a la selección Colombia

John Cena, luchador de la WWE y actor estadounidense - Foto: EFE
WWE

El mundo de la WWE despide a una de sus grandes leyendas: John Cena

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Inter Miami, campeón de la MLS - Foto: AFP
Lionel Messi

Tercer título para Lionel Messi con el Inter Miami; el argentino se proclamó campeón de la MLS

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

Trump estaría considerando entregarle salvoconducto a Maduro y sus aliados para que sean exiliados, según medios

Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Néstor Lorenzo explicó la razón por la que Jhon Durán no ha sido convocado a la selección Colombia

Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Mundial 2026

Embajada de EE. UU. en Colombia habilita nueva sede consular para aficionados que quieran ir al Mundial y así obtener la cita de la visa más rápido

Foto X @SGCol
Sismo en Colombia

Fuerte temblor con epicentro en Santander sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (AFP)
Ecuador

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Leones

Este es el origen de los dos leones blancos que nacieron en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre