Miércoles, 01 de octubre de 2025
Un colombiano aparece en la lista de los mejores jugadores del siglo XXI, según prestigiosa revista deportiva

octubre 1, 2025
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
La lista, en la que aparecen varios jugadores sudamericanos, agrupa a los mejores 100 jugadores de este siglo.

El debate sobre los mejores jugadores del mundo siempre ha generado controversias entre expertos y aficionados. Incluso, uno de los temas más caldeados ha sido quién es el mejor jugador del mundo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos jugadores que marcaron una era con su rivalidad en la liga española.

Recientemente, una reconocida revista deportiva publicó la lista de los 100 mejores jugadores del sigo XXI y sorprendió con la incorporació de un famoso delantero colombiano.

La lista es liderada por Lionel Messi, lo que ha generado un enfrentamiento entre los defensores del argentino y aquellos que apoyan a Cristiano Ronaldo.

o

En segundo lugar aparece el jugador portugués, mientras que el podio lo completa el español Andrés Iniesta.

Xavi, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Manuel Neuer y Kaká completan los 10 primeros lugares.

El listado fue elaborado por la revista inglesa Four Four Two, que destacó a un solo colombiano entre los mejores del presente siglo.

Se trata del delantero Radamel Falcao García, quien fue ubicado en el puesto 54 entre los mejores jugadores del mundo, incluso, por enbcima de jugadores como Angel Di María, Roberto Carlos, David Beckham, entre otros.

Falcao es el único jugador sudamericano distinto a los argentinos y brasileños que ocupan varios lugares en el prestigioso listado.

o

Cabe recordar que el jugador samario es uno de los más destacados de Colombia y uno de los goleadores históricos cafeteros.

El delantero colombiano tiene 356 goles anotados en toda su carrera y es el máximo goleador de la selección Colombia con 35 tantos.

