NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Novak Djokovic y sus ganas de continuar su carrera deportiva a los 38 años - Foto: EFE
Novak Djokovic

Los deportistas que inspiran a Novak Djokovic a continuar su carrera deportiva a los 38 años

octubre 17, 2025
Por: Natalya Baquero González
El serbio, con 22 años dedicados al deporte blanco, aún se siente con suficientes capacidades para seguir brillando en el tenis mundial.

Novak Djokovic, 24 veces campeón de torneos de Grand Slam, a sus 38 años continúa destacándose en el tenis.

Recientemente, el serbio, en una entrevista, detalló quiénes son los referentes a nivel deportivo para mantenerse activo en el mundo del tenis a su edad, aun cuando muchos durante los últimos años le han cuestionado sobre su retiro como tenista profesional.

Finalizada su participación en el torneo de exhibición Six Kings Slam, que se disputó en Arabia Saudita, Novak Djokovic despejó dudas sobre su futuro deportivo, a lo que señaló que: “La gente quiere que me retire, pero eso no sucederá pronto".

Asimismo, durante este evento habló sobre sus referentes a nivel deportivo para mantenerse en vigor en el mundo del tenis a sus 38 años, destacando a tres grandes figuras en el deporte mundial.

“La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Quiero ver hasta dónde puedo llegar. Ver a LeBron James (basquetbolista) y a Cristiano Ronaldo (futbolista) jugar hasta los 40 es motivador e inspirador para mí", expresó el tenista serbio, con Foro Joy Riad, conversación en la que también tuvo presente a Tom Brady, exjugador del fútbol americano, quien jugó hasta los 45 años.

Motivado por estas grandes estrellas del deporte mundial, Djokovic, con 22 años de carrera deportiva y un amplio palomares en su carrera deportiva, quiere “experimentar los cambios” que se vienen presentando en el deporte blanco, al tiempo en el que irá evaluando “hasta dónde puede llegar”.

“También quiero vivir para ver; vivir significa seguir jugando profesionalmente, ver los cambios que se avecinan en nuestro deporte. Y estoy muy emocionado por ello. Creo que el tenis es un deporte que puede transformarse profundamente, y lo hará”, añadió.

Novak Djokovic, actualmente en el quinto puesto del ranking mundial del tenis, ha tenido una gran actuación durante la temporada 2025, en la cual ha disputado un total de 46 partidos de manera oficial, dentro de los cuales ha vencido en 35 oportunidades y ha perdido en 11.

El próximo reto del serbio, que cuenta con 100 títulos en su palmarés, será el ATP 225 de Atenas, evento deportivo que se disputará del 1 al 8 de noviembre del presente año.

