¿Vinícius Jr. se va del Real Madrid? Revelan las explosivas palabras que intercambió el brasileño con Xabi Alonso tras ser sustituido en el triunfo ante el Barcelona

Este fin de semana el Real Madrid derrotó al Barcelona en el clásico español, poniéndose cinco puntos por delante de los culés en la tabla de posiciones de LaLiga.

El partido estuvo lleno de tensión no solo entre los eternos rivales, sino entre uno de los referentes de los merengues y su entrenador, Xabi Alonso.

Cuando el Madrid iba arriba en el marcador, gracias a la hazaña de Vinícius Jr. en el ataque siendo totalmente imparable para los culés, el técnico español decidió sustituirlo por Rodrygo.

Su sustitución no le cayó nada bien y su clara molestia fue evidente para todos en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Cuando el cambio fue anunciado, las cámaras del partido mostraron a un molesto Vinicius que no podía creer que él era el que iba a salir.

Su molestia no se quedó ahí, ya que mientras abandonaba la cancha intercambio unas tensas palabras con Alonso y luego se dirigió al vestuario.

No se sabía qué era lo que le había dicho el brasileño al técnico español, hasta que este lunes varios medios europeos revelaron las palabras que intercambiaron.

De acuerdo con varios medios, ‘Vini’, visiblemente molesto, le dijo a Xabi: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Vai tomar no cu!”.

Ante esto, la escueta respuesta del entrenador del conjunto merengue fue: “Venga Vini, hostias”.

El artillero no se detuvo ahí y añadió enfadado: “¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!”.

Sus palabras han preocupado a la hinchada del Madrid, quienes afirman que las sustituciones de 'Vini' tienen un toque personal para el DT.

“Lo hace porque lo odia”, “Normal que Vini reaccione así, Xabi lleva toda la temporada sacándolo incluso si hace un partido excelente”, “Nadie ha entendido el cambio”, “Toda la razón en enfadarse”, “Esa reacción es la más tranquila que pudo hacer”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, las explosivas palabras de Vinicius solo han aumentado los rumores de una posible salida del Real Madrid en la próxima ventana de fichajes.