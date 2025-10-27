NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Vinicius

¿Vinícius Jr. se va del Real Madrid? Revelan las explosivas palabras que intercambió el brasileño con Xabi Alonso tras ser sustituido en el triunfo ante el Barcelona

octubre 27, 2025
Por: Diana Pérez
Vinicius y Xabi Alonso | Foto: AFP
Las cámaras del partido mostraron a un molesto Vinicius que no podía creer que él era el que iba a salir.

Este fin de semana el Real Madrid derrotó al Barcelona en el clásico español, poniéndose cinco puntos por delante de los culés en la tabla de posiciones de LaLiga.

El partido estuvo lleno de tensión no solo entre los eternos rivales, sino entre uno de los referentes de los merengues y su entrenador, Xabi Alonso.

Cuando el Madrid iba arriba en el marcador, gracias a la hazaña de Vinícius Jr. en el ataque siendo totalmente imparable para los culés, el técnico español decidió sustituirlo por Rodrygo.

Su sustitución no le cayó nada bien y su clara molestia fue evidente para todos en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Cuando el cambio fue anunciado, las cámaras del partido mostraron a un molesto Vinicius que no podía creer que él era el que iba a salir.

o

Su molestia no se quedó ahí, ya que mientras abandonaba la cancha intercambio unas tensas palabras con Alonso y luego se dirigió al vestuario.

No se sabía qué era lo que le había dicho el brasileño al técnico español, hasta que este lunes varios medios europeos revelaron las palabras que intercambiaron.

De acuerdo con varios medios, ‘Vini’, visiblemente molesto, le dijo a Xabi: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Vai tomar no cu!”.

Ante esto, la escueta respuesta del entrenador del conjunto merengue fue: “Venga Vini, hostias”.

El artillero no se detuvo ahí y añadió enfadado: “¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!”.

Sus palabras han preocupado a la hinchada del Madrid, quienes afirman que las sustituciones de 'Vini' tienen un toque personal para el DT.

“Lo hace porque lo odia”, “Normal que Vini reaccione así, Xabi lleva toda la temporada sacándolo incluso si hace un partido excelente”, “Nadie ha entendido el cambio”, “Toda la razón en enfadarse”, “Esa reacción es la más tranquila que pudo hacer”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, las explosivas palabras de Vinicius solo han aumentado los rumores de una posible salida del Real Madrid en la próxima ventana de fichajes.

Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

