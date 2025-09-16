Yulimar Rojas regresó fuerte con un pase directo a la final del Mundial de Atletismo de Tokio

Luego de una larga pausa causada por la lesión en el tendón de Aquiles, la 'Reina del Triple Salto' Yulimar Rojas volvió por todo lo alto y logró la clasificación al Mundial de Atletismo de Tokio al marcar 14.49mts en su primer intento.

VEA TAMBIÉN La reina vuelve en busca de su trono: Yulimar Rojas regresa al salto triple tras dos años de ausencia por grave lesión o

La atleta venezolana supero el mínimo exigido de 14.35 mts para clasificar directamente a la final, y ya está lista para ir tras su quinta corona Mundial.

Cuando conoció la distancia, Rojas hizo un bailecito de alegría, lanzó besos a la grada y sonrió aliviada por el éxito de su reaparición.

"Ha sido larga la espera. Para mí, para mi gente, para ustedes los periodistas y para el atletismo mundial, que me esperaba desde hace mucho. ¡Ya estoy aquí, mi gente! Ahora a disfrutar y espero que me vean en la final porque voy con todo", dijo a su paso por la zona mixta.

Tras lesionarse en septiembre de 2023, la 'Reina del Triple Salto' admitió que su recuperación tuvo "bastantes altibajos", según contó en una entrevista con la AFP la pasada semana, y la espera duró hasta este martes, con el esperado regreso de la plusmarquista mundial del triple salto (15,74 metros).

VEA TAMBIÉN Triste noticia para Yulimar Rojas: la venezolana se pierde el Mundial de Atletismo para el que se venía preparando o

"Todo se da para el que trabaja con amor, con pasión y para el que confía en sí mismo, en Dios y en el trabajo. Yo soy una fiel creyente en mí misma, en mi entrenador y en mi equipo por todo lo que hemos logrado y lo que sé que podemos hacer", aseveró.

"Es un momento muy esperado y quería hacerlo con nuevo look", expresó al ser consultada por su nueva imagen, al lucir extensiones en forma de trenzas, que coinciden con su nueva etapa en la competición.