NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Yulimar Rojas

Yulimar Rojas se queda con el bronce del Mundial de Atletismo en su regreso tras dos años de una grave lesión

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Yulimar Rojas, atleta / Foto: AFP
Bajo la lluvia, Rojas tuvo una mejor distancia de 14,76 metros, muy lejos de sus estándares de antes de la lesión.

La venezolana Yulimar Rojas logró medalla de bronce este jueves en la final del Mundial de Atletismo de Tokio, tras regresar a la pista luego de dos largos años de ausencia debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles.

La 'Reina del Salto Triple' captó la mirada de los espectadores al lucir unas zapatillas en las que se podía leer el mensaje en inglés "I'm back" (He vuelto).

Bajo la lluvia, Rojas tuvo una mejor distancia de 14,76 metros, muy lejos de sus estándares de antes de la lesión y, sobre todo, a casi un metro de su récord mundial de 15,74 metros.

El oro se lo llevó la representante de Cuba, Leyanis Pérez, una atleta de 23 años de edad que logró una marca de 14,94 metros, mientras que la medalla de plata fue para la campeona olímpica dominiquesa Thea LaFond (14,89 metros).

Finalistas Mundial de Atletismo / Foto: AFP

 

Aunque la caraqueña no cumplió la misión de reaparecer a lo grande con ese ansiado quinto oro, pudo por lo menos reencontrarse con el placer de competir después de su larguísima convalecencia.

Con el bronce de Rojas, Venezuela suma su sexta medalla en un Mundial de Atletismo.

