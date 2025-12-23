Air Europa extiende la fecha de cancelación de vuelos a Venezuela

Air Europa canceló los vuelos hacia y desde Caracas hasta, al menos, el próximo 18 de enero, e informa que sigue pendiente de la evolución de la situación en el Caribe.

La máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela se mantiene luego que desde agosto la administración Trump haya ordenado el despliegue militar en el Caribe para combatir el Cartel de los Soles, del que acusa a Maduro de comandar.

Las acciones militares han incluído los bombardeos de lanchas, pero las fuerzas militares estadounidenses alertaron de las operaciones aéreas muy cerca de Venezuela, por lo que las aerolíneas, unas 13 de ellas, han suspendido sus vuelos desde y hasta Venezuela por motivos de seguridad.

En un nuevo comunicado Air Europa también da a sus pasajeros la opción de cambiar de fecha los billetes para los vuelos entre Madrid y Caracas hasta el próximo 31 de marzo.

La aerolínea española suspendió sus operaciones a Caracas el pasado 24 de noviembre y ofrece a los clientes cambios de fecha y de ruta gratuitos, un vale o el reembolso del importe de sus billetes.

Iberia y Plus Ultra al menos hasta el 31 de diciembre

Iberia y Plus Ultra tienen anunciada la cancelación de sus operaciones hacia o desde Venezuela hasta, al menos, el próximo 31 de diciembre.