NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Martes, 23 de diciembre de 2025
Vuelos cancelados

Air Europa extiende la fecha de cancelación de vuelos a Venezuela

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión de Air Europa - Foto de referencia: AFP
Avión de Air Europa - Foto de referencia: AFP
Con las fechas del vencimientos de plazos, se renuevan anuncios para los viajeros desde y hasta Venezuela.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

Air Europa canceló los vuelos hacia y desde Caracas hasta, al menos, el próximo 18 de enero, e informa que sigue pendiente de la evolución de la situación en el Caribe.

La máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela se mantiene luego que desde agosto la administración Trump haya ordenado el despliegue militar en el Caribe para combatir el Cartel de los Soles, del que acusa a Maduro de comandar.

Las acciones militares han incluído los bombardeos de lanchas, pero las fuerzas militares estadounidenses alertaron de las operaciones aéreas muy cerca de Venezuela, por lo que las aerolíneas, unas 13 de ellas, han suspendido sus vuelos desde y hasta Venezuela por motivos de seguridad.

En un nuevo comunicado Air Europa también da a sus pasajeros la opción de cambiar de fecha los billetes para los vuelos entre Madrid y Caracas hasta el próximo 31 de marzo.

o

La aerolínea española suspendió sus operaciones a Caracas el pasado 24 de noviembre y ofrece a los clientes cambios de fecha y de ruta gratuitos, un vale o el reembolso del importe de sus billetes.

Iberia y Plus Ultra al menos hasta el 31 de diciembre
Iberia y Plus Ultra tienen anunciada la cancelación de sus operaciones hacia o desde Venezuela hasta, al menos, el próximo 31 de diciembre.

Temas relacionados:

Vuelos cancelados

Vuelos internacionales

Aeropuerto de Maiquetía

Copa Airlines

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿En qué fase se encuentra la presión de EE. UU. sobre Maduro y cuál podría ser el resultado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Economía

Ver más
Delcy Rodriguez
Buque petrolero

Así promocionó Delcy Rodríguez el zarpe de un buque petrolero de Chevron rumbo a Texas

Maiquetía - foto AFP
Vuelos cancelados

Llegó a Venezuela un avión con turistas rusos

Claudia Sheinbaum, presidente de México (EFE)
Aranceles

México impone aranceles a una docena de países incluido China y una nación sudamericana con poderosa economía

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Alias Calarcá - AFP
Colombia

Suspenden en Colombia a general y jefe de inteligencia en medio de investigaciones sobre presuntos nexos con disidencias de las Farc

Maiquetía este martes 25 de noviembre
Cancelación

La desolación del principal aeropuerto de Venezuela tras la cancelación de decenas de vuelos

Shakira | Foto AFP
FIFA

No será cantando: confirman la razón por la que Shakira estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Neymar | Foto: EFE
Neymar

El insólito disfraz que usó Neymar para que no lo reconocieran en las calles de Nueva York: “No creo que tenga un aspecto muy normal”

Autobus en Antioquia se va a un abismo y deja 17 muertos / FOTO: EFE
Colombia

Tragedia en Antioquia: Una de las víctimas del autobús que fue a un abismo era sobrino de histórico jugador que pasó por la selección Colombia

Wicked: For Good | Foto: EFE
Cine

‘Wicked: For Good’ arrasa en taquilla e impone un nuevo récord para un musical

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre