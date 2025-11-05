Análisis se debaten entre proyección de 300 % y 400 % de inflación para Venezuela al cierre del 2025

El economista y socio director de Ecoanalítica, Pedro Palma, estimó que la inflación anual en 2025 superará el 400% en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Maestros venezolanos comienzan a recibir miserables aguinaldos a dos meses del fin de año o

Esto, tras estimar que los índices de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se mantendrán por encima del 20% mensual, como se ha comportado hasta ahora.

Entretanto, el dirigente político Andrés Velásquez Señala que, esta proyección de la inflación para Venezuela, este año 2025, debería no sólo causar alarma sino terror profundo.

La inflación deja mayor pobreza, más hambre, más niños desnutridos, mayor ruina nacional y más hundimiento económico.

De acuerdo con el reporte del FMI, Venezuela cerraría con una inflación del 269,9% en 2025 y de 682,1% en 2026. Una cifra devastadora.

VEA TAMBIÉN Régimen asegura que la economía de Venezuela creció 9% pese a crisis social e inflación o

El organismo multilateral también estimó que la economía venezolana crecería 0,5% este año, aunque decrecería en 2026 (–3,0%).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima la inflación en 275 %.

Todos coinciden en que la inflación será de tres dígitos, entre más del 250 % y hasta 400 %.

Pero, el régimen se niega a hablar del tema.

La devaluación oficial del bolívar frente al dólar en 2025 se sitúa en 331,31%.