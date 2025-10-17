NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Economía Venezuela

Régimen asegura que la economía de Venezuela creció 9% pese a crisis social e inflación

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Mural de Maduro en Caracas - Foto Juan Barreto AFP
El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, menos de un dólar, pero el gobierno intenta compensar esta merma con bonificaciones equiparando el "ingreso mínimo mensual" a 160 dólares.

El régimen de Nicolás Maduro asegura que el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela aumentó impulsado por ventas petroleras un 8,7% en el tercer trimestre del año respecto al mismo período de 2024, pese a la crisis social y la inflación que reinan en el país.

Las cifras reveladas por el Banco Central de Venezuela (BCV), contrastan con el repunte inflacionario y la devaluación diaria de su moneda. El bolívar ha caído más del 70% frente al dólar este año.

"Bendito al que le haya crecido la economía porque la mía me tiene llorando todas las noches y todos los días", dijo a la AFP, Carolina Serrada, una repostera de 28 años que asegura que la materia prima aumenta a diario, según varíe la tasa de cambio.

Además la brecha entre el dólar oficial y el paralelo también complica las compras para los venezolanos. En el mercado oficial el billete verde se cotiza a 203 bolívares, pero en el mercado negro está por encima de los 280 bolívares, casi un 40% más.

La economía "en el tercer trimestre de 2025 aumentó 8,71% con respecto al tercer trimestre de 2024", dijo el BCV en una nota de prensa en la que destacó que ya "suman dieciocho (18) trimestres continuos" de crecimiento.

El país caribeño comenzó a registrar datos de crecimiento en el segundo trimestre de 2021, luego de salir de una hiperinflación que duró cuatro años y tras la caída del 80% de su PIB.

"Que afirmen que hay aumento del PIB es algo positivo, pero no yo veo prosperidad ni el fin de la crisis", dijo por su parte Ingrid Flores, de 35 años, creadora de contenido para redes sociales.

El BCV destacó un aumento del 16,12% en la actividad petrolera y de 6,12% en la no petrolera.

"El dinamismo de las actividades económicas que se viene registrando (...) es un indicador de la capacidad de recuperación de la economía nacional frente a las adversidades", dijo el Banco.

El gobierno atribuye la inestabilidad económica a las sanciones estadounidenses de 2017 y al embargo petrolero impuesto en 2019, cuando la inflación fue de 344.000%.

Según Maduro, los precios aumentaron un 48% en 2024. El BCV no informa sobre la inflación desde hace un año.

 

