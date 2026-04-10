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Viernes, 10 de abril de 2026
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Ecuador

"Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato": presidente Petro tras aumento de aranceles anunciado por Quito

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro Urrego - AFP
Gustavo Petro Urrego - AFP
El aumento de los impuestos también se da horas después de que Petro afirmara, previamente, que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas es un preso político.

El presidente Gustavo Petro ordenó el regreso de su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, luego de que su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara un aumento al 100% en los aranceles de los productos importados desde Colombia.

“Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador”, afirmó Petro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Noboa, cabe resaltar, como argumento para subir los impuestos indicó que Colombia no está combatiendo el narcotráfico y que eso afecta a su país. Petro, no obstante, rechazó ese motivo.

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“Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia”, afirmó.

“Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo. Insulta el presidente Noboa al presidente colombiano que hoy anuncia al país la disminución de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia que no se lograba desde el año 2018”, consideró Petro.

El aumento de los impuestos también se da horas después de que Petro afirmara, previamente, que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas es un preso político.

De hecho, por ese pronunciamiento, el presidente ecuatoriano ya había enviado una carta de protesta y llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que elevará del 50% al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir de mayo, una medida que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó en un primer momento de "monstruosidad".

El alza de los aranceles se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", señaló el Ministerio de Producción ecuatoriano en un comunicado.

Los dos países sostienen desde febrero una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La tasa, que Ecuador llama de "seguridad", pasó del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo.

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Colombia ha respondido con un arancel del 50% a las importaciones ecuatorianas y se ha negado a vender energía a Ecuador, que en 2024 sufrió apagones de hasta 14 horas diarias.

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